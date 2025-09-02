clear sky
17°C
02.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1763
usd
100.0737
У ТОКУ ДАНА ПРЖИЋЕМО СЕ НА ПАКЛЕНИХ 35 СТЕПЕНИ После подне и вече доносе преокрет

02.09.2025. 07:41
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
а
Фото: Pixabay.com

У Србији се данас очекује сунчан и тропски топао дан.

Максимална температура биће до 35 степени. 

У Београду се очекује такође веома топло време са максималном дневном температуром до 33 степена.

У току данашњег дана, касније после подне и увече у северним и западним пределима Србије очекује се повећање облачности. 

Такође, понегде се очекују пљускови са грмљавином. 

У среду врло нестабилно и променљиво облачно уз локалне пљускове sа грмљавином.

(k1info.rs)

