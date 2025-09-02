У ТОКУ ДАНА ПРЖИЋЕМО СЕ НА ПАКЛЕНИХ 35 СТЕПЕНИ После подне и вече доносе преокрет
У Србији се данас очекује сунчан и тропски топао дан.
Максимална температура биће до 35 степени.
У Београду се очекује такође веома топло време са максималном дневном температуром до 33 степена.
У току данашњег дана, касније после подне и увече у северним и западним пределима Србије очекује се повећање облачности.
Такође, понегде се очекују пљускови са грмљавином.
У среду врло нестабилно и променљиво облачно уз локалне пљускове sа грмљавином.