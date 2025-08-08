ТРИ ПРИМЕРА „ГРАДОВА У ФОКУСУ“ Министарство културе издвојило 33 милиона динара за локалне самоуправе- Сремска Митровица добија спомен-кућу, Нишка бања Летњу позорницу, а Бајина башта Дом ћирилице
Министарство културе у оквиру свог програма „Градови у фокусу“ пружа прилику локалним самоуправама да у сарадњи са установама, уметничким и другим удружењима, као и појединцима, унапреде своје капацитете у култури и културну понуду.
Кроз конкурс се финансирају активности као што су реконструкција, адаптација и санација културних објеката- библиотека, музеја, културних центара, галерија, позоришта и других.
Обнова Дома ћирилице у Бајиној Башти
Општина Бајина Башта добила је ове године 33,3 милиона динара за завршну фазу реализације Дома ћирилице у објекту некадашње школе у Рачи - првог националног музеја у Србији посвећеног ћирилици као делу нематеријалне културне баштине.
Средства су опредељена за реализацију сталне поставке у Музеју ћирилице.
Дом ћирилице у Бајиној Башти је део Парка ћирилице, јединственог места у центру града које слави српско писмо. Парк садржи клупе у облику отворених књига са илустрацијама значајних Срба и њиховим цитатима, информативне табле о историји ћирилице, и илустровану азбуку за децу. Такође, ту је и игралиште са словима азбуке на тартану и камени врт. Централна порука парка су речи Светог Ћирила: "Услишите, Словени вси слово, јеже крјепит срдца и уми".
Седам милиона динара за Сремску Митровицу
Сремска Митровица добила је седам милиона динара, у јуну ове године, кроз конкурс „Градови у фокусу“ Министарства културе за реализацију пројекта реконструкције зграде музеја у оквиру Спомен-парка – једног од најзначајнијих меморијалних комплекса у Србији.
Реч је о пројекту ревитализације Спомен-куће у оквиру Спомен-гробља у Сремској Митровици, једног од највећих стратишта српског народа у току Другог светског рата, где су усташе стрељале више од 2.200 Срба из Срема
На овом подручју од великог националног значаја налазе се и архитектонска остварења Богдана Богдановића и тим пројектом омогућава се очување идентитета, неговање културе памћења и враћање достојанства Србији кроз спомен-подручја.
Нишка бања обнавља Летњу позорницу
У оквиру горепоменутог програма одобрено је и 14.700.000 динара за прву фазу радова на санацији и адаптацији Летње позорнице у Нишкој Бањи.
Циљ пројекта је оживљавање културног живота и унапређење туристичке понуде овог дела града. Летња позорница постаће савремени културни простор у служби свих генерација- од најмлађих, који ће долазити на представе и концерте, до најстаријих који ће се враћати у време када је ова сцена била место окупљања и уживања у култури.
Сређивањем сцене, она ће постати четврта бања у Србији са летњом позорницом.
Нишка Бања је један од најстаријих културних локалитета у околини Ниша, а археолошки налази потврђују да је на овој територији постојало мало насеље још у праисторији. Године 1972. откривен је Неолитски слој (керамика) који датира из периода 3.300 до 3.400 година пре нове ере, док су из бронзаног доба нађене керамика, урне и камени чекић.
Већа видљивост на културној мапи Србије и Европе
Изабране локалне самоуправе понеће титулу „Град у фокусу“, која ће им омогућити да буду препознате као релевантни национални центри развоја културе и на тај начин постану видљивије на културној мапи наше земље и Европе.
Програм „Градови у фокусу“ значајно утичу на обнављање и опремање културне инфраструктуре широм Србије, нарочито у мањим местима и срединама. То доприноси очувању културног наслеђа, стварању атрактивних простора за културни живот и подстицању локалног културног туризма.