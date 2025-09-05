ТРОЈЕ ДЕЦЕ ЗАРАЖЕНО ШУГОМ У ОВОМ ВРТИЋУ Чак 86 особа било у контакту са зараженима

Родитељи малишана који иду у то обданиште су забринути, па су многи од њих, како сазнајемо, оставили децу код куће.

- Први пут смо обавештени преко Вајбер групе 20. августа. Касније смо сазнали да је дете имало потврђену шугу још 13. августа, али су нам рекли да је процедура захтевала додатно време. Следећи случај потврђен је 25. августа, а трећи само три дана касније - прича за Курир мајка од једног од детета из вртића, додајући да су родитељи писали ПУ "Др Сима Милошевић" и тражили додатне информације:

- Рекли су да је епидемиолог изашао на терен и да су све мере спроведене. Али датуми оболевања које су навели нису исти као они које смо добили од васпитача. Најважније питање - да ли је безбедно да децу шаљемо у вртић, остало је без одговора. Сви смо забринути. Неки родитељи су узели одмор, неки боловање, довијамо се како знамо и умемо. У једној групи од 25 деце, од 28. августа само једно иде у вртић.

Градски завод за јавно здравље Београд потврдио је за Курир да су у периоду од 13. до 28. августа регистрована три случаја шуге у том вртићу. Заражено је једно дете из предшколске, једно из средње и једно из старије јаслене групе.

- У контакту са зараженима је било укупно 86 особа - 70 деце, девет запослених и седам чланова породице. Клиничка слика обухватала је свраб и промене на кожи - стомаку, шакама и стопалима. Децу је прегледао и дерматовенеролог у КБЦ Земун, где је и потврђена дијагноза шуге. Одмах су изоловани и уведена им је антискабиозна терапија (терапија против шуге, прим. аут.) - наводе у Заводу Београд и додају да је утврђено да се ова деца међусобно друже и ван вртића.

Надзор је извршила и санитарна инспекција Министарства здравља.

- Сву децу и запослене у вртићу који су били у контакту су зараженом децом прегледао је надлежни лекар и преписана им је терапија према протоколу за блиске контакте са оболелима. У вртићу су пооштрене мере опште и личне хигијене и наложена је дезинфекција у читавом објекту - кажу у Заводу, додајући да се епидемија шуге може пријавити у случају да има више повезаних случајева оболевања у истој вртићкој групи:

- У овом тренутку боравак деце у вртићу је безбедан, али је јако важно да се сви придржавају прописаних мера.

Подаци, међутим, показују да шуга у Београду није ствар прошлости. Од почетка године до 30. августа регистрована су 223 случаја, од чега 33 само током августа. У току целе прошле године на територији главног града евидентирано је 350 оболелих, а у последњих пет година - 2.599 случајева.

(Курир)