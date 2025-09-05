overcast clouds
30°C
05.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РОДИТЕЉИ У ПАНИЦИ

ТРОЈЕ ДЕЦЕ ЗАРАЖЕНО ШУГОМ У ОВОМ ВРТИЋУ Чак 86 особа било у контакту са зараженима

05.09.2025. 17:24 17:28
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс
Коментари (0)
шуга
Фото: freepik ilustarcija

Троје малишана из земунског вртића, који припада Предшколској установи "Др Сима Милошевић", у периоду од само две недеље заразило се шугом - паразитским обољењем коже, за које многи верују да је одавно искорењено!

Родитељи малишана који иду у то обданиште су забринути, па су многи од њих, како сазнајемо, оставили децу код куће.

- Први пут смо обавештени преко Вајбер групе 20. августа. Касније смо сазнали да је дете имало потврђену шугу још 13. августа, али су нам рекли да је процедура захтевала додатно време. Следећи случај потврђен је 25. августа, а трећи само три дана касније - прича за Курир мајка од једног од детета из вртића, додајући да су родитељи писали ПУ "Др Сима Милошевић" и тражили додатне информације:
- Рекли су да је епидемиолог изашао на терен и да су све мере спроведене. Али датуми оболевања које су навели нису исти као они које смо добили од васпитача. Најважније питање - да ли је безбедно да децу шаљемо у вртић, остало је без одговора. Сви смо забринути. Неки родитељи су узели одмор, неки боловање, довијамо се како знамо и умемо. У једној групи од 25 деце, од 28. августа само једно иде у вртић.

Градски завод за јавно здравље Београд потврдио је за Курир да су у периоду од 13. до 28. августа регистрована три случаја шуге у том вртићу. Заражено је једно дете из предшколске, једно из средње и једно из старије јаслене групе.

- У контакту са зараженима је било укупно 86 особа - 70 деце, девет запослених и седам чланова породице. Клиничка слика обухватала је свраб и промене на кожи - стомаку, шакама и стопалима. Децу је прегледао и дерматовенеролог у КБЦ Земун, где је и потврђена дијагноза шуге. Одмах су изоловани и уведена им је антискабиозна терапија (терапија против шуге, прим. аут.) - наводе у Заводу Београд и додају да је утврђено да се ова деца међусобно друже и ван вртића.
Надзор је извршила и санитарна инспекција Министарства здравља.

- Сву децу и запослене у вртићу који су били у контакту су зараженом децом прегледао је надлежни лекар и преписана им је терапија према протоколу за блиске контакте са оболелима. У вртићу су пооштрене мере опште и личне хигијене и наложена је дезинфекција у читавом објекту - кажу у Заводу, додајући да се епидемија шуге може пријавити у случају да има више повезаних случајева оболевања у истој вртићкој групи:

- У овом тренутку боравак деце у вртићу је безбедан, али је јако важно да се сви придржавају прописаних мера.

Подаци, међутим, показују да шуга у Београду није ствар прошлости. Од почетка године до 30. августа регистрована су 223 случаја, од чега 33 само током августа. У току целе прошле године на територији главног града евидентирано је 350 оболелих, а у последњих пет година - 2.599 случајева.

(Курир)

шуга вртић земун
Извор:
Курир.рс
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Родитељи основаца у паници! ШУГА СЕ ПОЈАВИЛА У ЈОШ ЈЕДНОМ ГРАДУ У СРБИЈИ Ево који су симпоми болести
шуга

Родитељи основаца у паници! ШУГА СЕ ПОЈАВИЛА У ЈОШ ЈЕДНОМ ГРАДУ У СРБИЈИ Ево који су симпоми болести

13.12.2024. 17:31 18:03
Волим
0
Коментар
1
Сачувај
ШУГА СЕ МОЖЕ ПРЕНЕТИ И СЕКСУАЛНИМ ПУТЕМ Цела породица мора да се лечи, др Марис открила све симптоме заразне болести: Гардеробу одложите две недеље у пластичну врећу
Šuga

ШУГА СЕ МОЖЕ ПРЕНЕТИ И СЕКСУАЛНИМ ПУТЕМ Цела породица мора да се лечи, др Марис открила све симптоме заразне болести: Гардеробу одложите две недеље у пластичну врећу

12.12.2024. 10:25 10:40
Волим
0
Коментар
0
Сачувај