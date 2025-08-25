УМАЛО СКУП ПРЕДАХ НА ПУТУ ДО ГРЧКЕ Србин изгубио новчаник на бензинској пумпи ПРЕОКРЕТ ДОНЕО ДОБРИ МАКЕДОНАЦ
Путовање из Београда за Закинтос једном студенту из Београда умало да се претвори у праву ноћну мору.
Наиме, младић је кренуо аутобусом из Београда у Грчку како би уживао у летовању са својим пријатељима, међутим, расположење му се покварило када је схватио да јеизгубио новчаник на једној пумпи насред ауто-пута, што је схватио прилично касно. Назад није могао.
У нади да ће успети да спаси ситуацију и дође бар до докумената, његова мајка одмах је објавила информације у Фејсбук групама, али испоставило се да то и није било неопходно и да добри људи и даље постоје. Она је испричала како се све одвило и како је ова прича добила срећан крај и вратила веру у људе.
- Мој син је кренуо аутобусом из Београда за Закинтос преко неке агенције преко које сви студенти обично путују на Закинтос. На једној пумпи у Македонији код Куманова имали су паузу. Када су наставили пут и већ дошли у Грчку, он је примерио да нема новчаника у којем су му биле картице и мања сума новца - почиње мајка причу.
Како је објаснила, син је одмах блокирао картице, а од новца се опростио. Међутим, убрзо је уследио и обрт којем се нико није надао.
- Човек са пумпе, мислим да је пословођа нашао је новчаник и контактирао мог сина путем Инстаграма. Рекао му је да је новчаник ког њега и да га мозе преузети кад и како пожели - објашњава она.
Човек са пумпе је организовао све и новчаник послао у Закинтос са следећом групом туриста који су направили паузу баш на тој пумпи.
- Новчаник је преузео туристички водич који води следећу групу гостију на Закинтос. Тако да је један стресан догађај је имао врло срећан крај. Све у новчанику је било нетакнут - каже саговорница.
Они су проналазача симболнично наградили, а одлучила је да га похвали и јавно како би овакав гест послужио као пример свима.
- У мору ужасних, ово је једна заиста лепа вест - закључује она.
(Kurir.rs)