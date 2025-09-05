broken clouds
32°C
05.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"Уплашили смо се, све је одједном задрхтало“ ЗЕМЉОТРЕС 4,2 СТЕПЕНА ЉУЉАО ГОЛИЈУ, ОСЕТИО СЕ И У ПРИЈЕПОЉУ И НОВОЈ ВАРОШИ

05.09.2025. 16:41 16:45
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
с
Фото: РИНА

СЈЕНИЦА/ПРИЈЕПОЉЕ/НОВА ВАРОШ: У петак у 14:43 часова забележен је земљотрес јачине 4,2 степена Рихтерове скале на подручју Голије, око 20 километара источно од Сјенице.

Према прелиминарним подацима, теоријски интензитет у епицентру процењен је на шести степен Меркалијеве скале.

Подрхтавање тла осетили су и грађани Пријепоља и Нове Вароши, али за сада нема информација о материјалној штети нити о повређенима. Стручњаци истичу да земљотреси овог интензитета углавном могу изазвати мања оштећења на објектима у епицентралном подручју, али нису неуобичајени за овај регион.

„Затресло се добро, баш смо се уплашили јер је све задрхтало у секунди“, рекао је један мештанин Сјенице за агенцију РИНА, описујући тренутак потреса.

Надлежне службе и даље прате ситуацију и апелују на грађане да остану прибрани. У случају јачих накнадних потреса, препоручује се да се сви придржавају основних упутстава за понашање током земљотреса – да потраже заклон испод чврстог намештаја, држе се даље од стаклених површина и избегавају коришћење лифтова.

 

 

земљотрес сјеница нова варош пријепоље голија
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај