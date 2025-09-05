"Уплашили смо се, све је одједном задрхтало“ ЗЕМЉОТРЕС 4,2 СТЕПЕНА ЉУЉАО ГОЛИЈУ, ОСЕТИО СЕ И У ПРИЈЕПОЉУ И НОВОЈ ВАРОШИ
СЈЕНИЦА/ПРИЈЕПОЉЕ/НОВА ВАРОШ: У петак у 14:43 часова забележен је земљотрес јачине 4,2 степена Рихтерове скале на подручју Голије, око 20 километара источно од Сјенице.
Према прелиминарним подацима, теоријски интензитет у епицентру процењен је на шести степен Меркалијеве скале.
Подрхтавање тла осетили су и грађани Пријепоља и Нове Вароши, али за сада нема информација о материјалној штети нити о повређенима. Стручњаци истичу да земљотреси овог интензитета углавном могу изазвати мања оштећења на објектима у епицентралном подручју, али нису неуобичајени за овај регион.
„Затресло се добро, баш смо се уплашили јер је све задрхтало у секунди“, рекао је један мештанин Сјенице за агенцију РИНА, описујући тренутак потреса.
Надлежне службе и даље прате ситуацију и апелују на грађане да остану прибрани. У случају јачих накнадних потреса, препоручује се да се сви придржавају основних упутстава за понашање током земљотреса – да потраже заклон испод чврстог намештаја, држе се даље од стаклених површина и избегавају коришћење лифтова.