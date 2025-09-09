УСПЕШНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ СРБИЈЕ У ОСАКИ На нашем павиљону хиљаде учило о нашој традицији кроз ручне радове
БЕОГРАД, ОСАКА: У склопу престижне светске изложбе ЕКСПО Осака 2025, Павиљон Србије био је домаћин креативних радионица Етно мреже кроз које је прошло више од 1.500 учесника, заинтересованих за традиционалне технике израде ручног рада које брижљиво негују и преносе с генерације на генерацију чуварке традиције из наше земље.
Република Србија је свој павиљон у Осаки испунила културним садржајима и креативним активностима попут изложбене поставке и радионица Етно мреже које су обогаћене и гастрономском понудом у оквиру ресторана, рекао је Жарко Малиновић генерални комесар Србије за ЕКСПО 2025.
- Наш разноврстан програм успео је да привуче велики број посетилаца и снажно допринесе препознатљивости нашег поднебља и изградњи позитивног имиџа Србије у свету. Закључно са 5. Септембром, успели смо да достигнемо више од 800.000 посетилаца, а до краја ЕКСПО 2025 број посета нашем павиљону премашиће милион. Српски павиљон у Осаки функционише као жива сцена на којој се, кроз уметност, традицију, иновације и укусе, Србија представља као земља богате културе, отворености и потенцијала. Томе је допринела и поставка аутентичног ручног рада Етно мреже и њихове креативне радионице у којима су уживали бројни посетиоци. Њихове позитивне реакције потврђују да смо на добром путу да као земља оставимо снажан утисак и градимо нове мостове сарадње, рекао је Малиновић.
Тим Етно мреже је уз подршку организатора, посетиоцима из целог света демонстрирао традиционалне технике израде рукотворима попут пустовања, ткања и народног веза. Представљајући занате који су вековима били саставни део српских домаћинстава и преносили се с колена на колено, радионице Етно мреже су оживљавале вештине које су и данас важан сегмент нематеријалног културног наслеђа Србије.
- Поносна сам што смо на овако престижном догађају представили Србију на најбољи начин - кроз рад и умеће наших вештих жена, чуварки живог наслеђа. Њихов ручни рад није само традиција, већ и канал културне дипломатије и оно најлепше из Србије што нас чини поносним пред светом. Радује ме што су и изложени експонати изазвали велико интересовање и што је Србија препозната као земља богате културне баштине. Мисија Етно мреже је да вештине израде ручног рада сачувамо од заборава, да их унапредимо и мотивишемо младе да се обучавају и усавршавају и тиме наставе да чувају нит традиције и за наредне генерације“ изјавила је Виолета Јовановић, председница Етно мреже и извршна директорка НАЛЕД-а.
Захваљујући сарадњи са павиљонима Португала, Монака и Јерменије, павиљон Србије додатно је оснажио своју међународну видљивост, промовишући културну размену, заједничке вредности ЕКСПО-а и идеју међусобног повезивања нација. Кроз заједнички видео-квиз са Португалом, идеја ЕКСПО-а приближена је млађој публици, док су радионице Етно мреже, реализоване са представницама Монака и Јерменије, истакле богатство нематеријалног културног наслеђа Србије и значај сарадње кроз креативне и едукативне садржаје.