Усвојена ХИТНА одлука! У Овом граду у Србији је ЗАБРАЊЕНО ВОДОМ ИЗ ВОДОВОДА ПОЛИВАТИ ПАРКОВЕ, ВРТОВЕ, ПРАТИ ВОЗИЛА И УЛИЦЕ Ко се не буде придржавао - КАЗНА

13.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
рина
Фото: RINA

ЧАЧАК: На територији Чачка од данас је на снази рестрикција потрошње воде за одређене активности. Детаљи су прецизирани у Одлуци о увођењу мера рестрикције потрошње воде, коју је донео Град Чачак.

Забрањено је коришћење воде из водовода за поливање паркова, вртова, башти, прање улица и возила. Ова мера трајаће све до стабилизовања стања на систему за водоснабдевање “Рзав“ Ариље, пише у Одлуци.

ЈКП “Водовод“ у сарадњи са инспекцијским службама и комуналном милицијом вршиће контролу примене рестрикције потрошње воде.

Како се наводи, против корисника воде који се не придржавају мере рестрикције воде, примениће се казнене одредбе.
 

