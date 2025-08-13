Усвојена ХИТНА одлука! У Овом граду у Србији је ЗАБРАЊЕНО ВОДОМ ИЗ ВОДОВОДА ПОЛИВАТИ ПАРКОВЕ, ВРТОВЕ, ПРАТИ ВОЗИЛА И УЛИЦЕ Ко се не буде придржавао - КАЗНА
13.08.2025. 19:52 19:55
ЧАЧАК: На територији Чачка од данас је на снази рестрикција потрошње воде за одређене активности. Детаљи су прецизирани у Одлуци о увођењу мера рестрикције потрошње воде, коју је донео Град Чачак.
Забрањено је коришћење воде из водовода за поливање паркова, вртова, башти, прање улица и возила. Ова мера трајаће све до стабилизовања стања на систему за водоснабдевање “Рзав“ Ариље, пише у Одлуци.
ЈКП “Водовод“ у сарадњи са инспекцијским службама и комуналном милицијом вршиће контролу примене рестрикције потрошње воде.
Како се наводи, против корисника воде који се не придржавају мере рестрикције воде, примениће се казнене одредбе.