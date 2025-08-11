clear sky
33°C
11.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВАЖНО УПОЗОРЕЊЕ: Због паклених врућина прети екстремна опасност од пожара!

11.08.2025. 13:50 13:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

До краја седмице очекује се веома топло време, са максималним дневним температурама у већини места од 34 до 38 степени Целзијуса, а локално и до 40. Само данас и сутра, на северу, западу и у делу централне Србије, температуре ће бити нешто ниже – од 31 до 33 степена.

У Београду ће од среде до суботе поново бити изразито вруће, са максималним температурама између 35 и 37 степени.

Од недеље, 17. августа, очекује се благ пад температура и нешто свежије време.

РХМЗ упозорава да ће услед сувог тла, продуженог периода без падавина, као и сунчаног времена и високих дневних температура, метеоролошки услови бити изразито повољни за иницирање и ширење пожара на отвореном, нарочито у подручјима захваћеним јаком и екстремном сушом.

Надлежни апелују на грађане да буду максимално опрезни и да избегавају било какво паљење ватре на отвореном, како би се спречиле потенцијалне катастрофе.

РХМЗ
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај