ВАЖНО УПОЗОРЕЊЕ: Због паклених врућина прети екстремна опасност од пожара!
До краја седмице очекује се веома топло време, са максималним дневним температурама у већини места од 34 до 38 степени Целзијуса, а локално и до 40. Само данас и сутра, на северу, западу и у делу централне Србије, температуре ће бити нешто ниже – од 31 до 33 степена.
У Београду ће од среде до суботе поново бити изразито вруће, са максималним температурама између 35 и 37 степени.
Од недеље, 17. августа, очекује се благ пад температура и нешто свежије време.
РХМЗ упозорава да ће услед сувог тла, продуженог периода без падавина, као и сунчаног времена и високих дневних температура, метеоролошки услови бити изразито повољни за иницирање и ширење пожара на отвореном, нарочито у подручјима захваћеним јаком и екстремном сушом.
Надлежни апелују на грађане да буду максимално опрезни и да избегавају било какво паљење ватре на отвореном, како би се спречиле потенцијалне катастрофе.