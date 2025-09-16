clear sky
16.09.2025.
Нови Сад
ВЕЋИ ИЗНОС НА НОВОГОДИШЊИМ ВАУЧЕРИМА Уместо 6 хиљада износиће 10! Ево ко и када може да га искористи

16.09.2025. 13:01 13:06
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
школа
Фото: Илустрација/ Canva

Ове године повећаће се вредност новогодишњих ваучера за децу и запослене у просвети са 6.000 на 10.000 динара.

- Ваучер ће од ове нове године вредети 10.000 динара и мислим да ће то значајно додатно да помаже са тог социјалног аспекта свакој београдској породици која има малолетно дете, али и запосленима у тој установи - рекао је градоначелник Београда Александар Шапић на конференцији за медије.

- Једна васпитачица или наставница, учитељица која има двоје деце, добиће своје (ваучере) од 10.000 динара и још двоје за децу, рецимо 30.000 динара ће сада бити оно што је до прошле године било 18.000, то је нова информација - рекао је Шапић.

Подсетимо, протекле године ваучер је износио 6.000 динара, а асортиман робе био је широк, од спортске опреме, преко беби-опреме и играчака.

Ко и када може да искористи ваучер

Шапић је рекао и да ваучери моћи да се користе већ од средине децембра. Подсетио је и да важе за ђаке закључно са четвртим разредом средње школе и запослене у предшколским установама, основним и средњим школама.

ваучери просвета
