clear sky
25°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1713
usd
100.7752
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВЕЋИНА МЛАДИХ ИЗ СРБИЈЕ НЕ ЗНА ЗА ПРОЈЕКТЕ ЕУ, А МОГУ ДА КОНКУРИШУ Од бесплатних путовања по Европи до бројних обука

12.08.2025. 21:01 21:11
Пише:
Дневник
Извор:
Еуправозато.рс
Коментари (0)
еу
Фото: freepik ilustarcija

Данас се обележава 25. Међународни дан младих, установљен одлуком УН 2000. године, са циљем да укаже на изазове са којима се млади суочавају, али и на њихов потенцијал.

Овогодишња тема истиче значај локалних акција младих у остваривању циљева одрживог развоја.

Тим поводом, Кровна организација младих Србије (КОМС) представила је Алтернативни извештај о положају и потребама младих у Србији за 2025. годину. Истраживање, спроведено на узорку од 1.259 младих од 15 до 30 година, обухватило је ставове о политици, економији, вредностима и, посебно, програмима Европске уније.

Већина без искуства у ЕУ програмима
 

На питање да ли су учествовали у неком ЕУ програму, попут Еразмуса, само 12% је одговорило потврдно, 11% није сигурно, а чак 73% – није. Из КОМС-а напомињу да многи млади можда и јесу били у пројектима које финансира ЕУ, али нису препознали да је реч о тим програмима. Као главне препреке наводе се сложене пријавне процедуре, недовољна информисаност и слаба подршка локалних заједница.

Програми који су доступни младима у Србији

Еразмус плус – највећи ЕУ програм за образовање, омладину и спорт (2021–2027), са буџетом од 26 милијарди евра. Нуди студентске и омладинске размене, праксе, обуке и институционалну сарадњу.

Discover EU – омогућава младима од 18 година бесплатно путовање Европом возом, ради културне размене и упознавања различитих земаља.

Креативна Европа – подршка културним и креативним пројектима (филм, музика, књижевност, сценске уметности).

Хоризонт Европа – финансира истраживачке и иновационе пројекте, уз могућност учешћа универзитета, института, НВО и предузећа.

Дигитална Европа – унапређење дигиталних вештина, инфраструктуре и технологија, уз могућности за обуке и развој у ИТ сектору.

Из КОМС-а апелују да се повећа видљивост програма, поједностави процедура пријаве и ојача подршка младима, посебно у мањим местима и руралним срединама.

млади еу пројекти
Извор:
Еуправозато.рс
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЕРАЗМУС+ РАЗМЕНА У БУГАРСКОЈ У ВАРНИ Пријава за младе из апатинске општине отворена до 5. августа

ЕРАЗМУС+ РАЗМЕНА У БУГАРСКОЈ У ВАРНИ Пријава за младе из апатинске општине отворена до 5. августа

30.07.2025. 17:16 17:28
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СОМБОРСКИ СРЕДЊОШКОЛЦИ СЕ СТРУЧНО ОБУЧАВАЛИ У ГРЧКОЈ У оквиру пројекта програма „ЕРАЗМУС ПЛУС” боравили у Паралији
grčka

СОМБОРСКИ СРЕДЊОШКОЛЦИ СЕ СТРУЧНО ОБУЧАВАЛИ У ГРЧКОЈ У оквиру пројекта програма „ЕРАЗМУС ПЛУС” боравили у Паралији

30.05.2025. 11:10 11:24
Волим
0
Коментар
0
Сачувај