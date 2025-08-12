ВЕЋИНА МЛАДИХ ИЗ СРБИЈЕ НЕ ЗНА ЗА ПРОЈЕКТЕ ЕУ, А МОГУ ДА КОНКУРИШУ Од бесплатних путовања по Европи до бројних обука
Данас се обележава 25. Међународни дан младих, установљен одлуком УН 2000. године, са циљем да укаже на изазове са којима се млади суочавају, али и на њихов потенцијал.
Овогодишња тема истиче значај локалних акција младих у остваривању циљева одрживог развоја.
Тим поводом, Кровна организација младих Србије (КОМС) представила је Алтернативни извештај о положају и потребама младих у Србији за 2025. годину. Истраживање, спроведено на узорку од 1.259 младих од 15 до 30 година, обухватило је ставове о политици, економији, вредностима и, посебно, програмима Европске уније.
Већина без искуства у ЕУ програмима
На питање да ли су учествовали у неком ЕУ програму, попут Еразмуса, само 12% је одговорило потврдно, 11% није сигурно, а чак 73% – није. Из КОМС-а напомињу да многи млади можда и јесу били у пројектима које финансира ЕУ, али нису препознали да је реч о тим програмима. Као главне препреке наводе се сложене пријавне процедуре, недовољна информисаност и слаба подршка локалних заједница.
Програми који су доступни младима у Србији
Еразмус плус – највећи ЕУ програм за образовање, омладину и спорт (2021–2027), са буџетом од 26 милијарди евра. Нуди студентске и омладинске размене, праксе, обуке и институционалну сарадњу.
Discover EU – омогућава младима од 18 година бесплатно путовање Европом возом, ради културне размене и упознавања различитих земаља.
Креативна Европа – подршка културним и креативним пројектима (филм, музика, књижевност, сценске уметности).
Хоризонт Европа – финансира истраживачке и иновационе пројекте, уз могућност учешћа универзитета, института, НВО и предузећа.
Дигитална Европа – унапређење дигиталних вештина, инфраструктуре и технологија, уз могућности за обуке и развој у ИТ сектору.
Из КОМС-а апелују да се повећа видљивост програма, поједностави процедура пријаве и ојача подршка младима, посебно у мањим местима и руралним срединама.