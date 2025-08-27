broken clouds
30°C
27.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВЕРНИЦИ ПРАВЕ ВЕЛИКУ ГРЕШКУ Не напуштајте храм одмах након причешћа

27.08.2025. 12:15 12:52
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
svetac praznik crkva
Фото: Pixabay.com

Сутра се завршава Госпојински пост, а верници ће у великом броју приступити Светој Тајни причешћа. Међутим, вероучитељка Андреа Кереш подсећа да се у пракси често дешава нешто што никако није у духу вере – многи након причешћа одмах напусте храм, а има и оних који у цркву долазе само да се причесте и оду.

„Тужна слика коју гледам сваке недеље, нарочито у току поста, јесте то колико људи након причешћа одмах изађе из цркве и свако настави са својим обавезама. Још тужније је што неки дођу тик пред причешће, причесте се и оду. То вам је као да одемо код комшије, само уђемо, не позвонимо, не кажемо ни добар дан… узмемо шта нам треба и изађемо без поздрава. Ако је то некултурно према комшији, замислите колико је тек неприхватљиво када улазимо у Божију кућу са намером да се сјединимо са Њим“, наводи Кереш.


Зашто остати до краја литургије?

Причешће је круна богослужења, али не и његов крај. Литургија траје још око 10 минута, а управо то време посвећено је захвалним молитвама. Оне нису намењене полупразној цркви, већ свима који су приступили Светој Тајни. 

Зашто треба сутра у храну ставити босиљак? 

„Дакле, након причешћа остајемо у цркви да захвалимо Богу на прилици да се сјединимо са Њим кроз Свету Тајну. Када свештеник изговори завршни благослов и отпуст, богослужење је испуњено и заокружено. Захвалне молитве које тада пропуштате нису ту да би се тек тако отпевале, већ да свако ко је примио причешће учествује у њима“, објашњава Кереш.

Минимална дужност – остати до краја

Вероучитељка подсећа вернике да се у свакодневном животу задржавамо до последњег минута на концертима, предавањима, свадбама и прославама, па се поставља питање: зар није минимална дужност и привилегија да останемо и до краја литургије – Небеске трпезе?

Сутра, на завршетку Госпојинског поста, опомена Андрее Кереш нека буде подсетник свима: причешће није само тренутак, већ део једне целине која се завршава тек када падне завршни благослов.

(k1info.rs)

црква пост
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај