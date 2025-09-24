overcast clouds
(ВИДЕО) МОЖДА ЈЕ ИМАТЕ КОД СЕБЕ Српска ретка новчаница од 100 динара може вредети МНОГО ВИШЕ

24.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Бизпортал.рс/РТС
Протеклих дана можда сте приметили кованице од једног, два или пет динара са утиснутом годином 2019.

Чување ових кованица неће драстично повећати њихову вредност, за разлику од рецимо новчанице од 100 динара из 1884. године, за коју можете добити и десетине хиљада евра.

Новцем се плаћа цена, али и сам новац има своју вредност, посебно када изађе из оптицаја. Ако садржи грешку у штампању или ковању, вредност му вишеструко расте, што га чини занимљивим колекционарима.

У Народној банци Србије чува се први ковани новац модерне Србије из 1868. године са ликом кнеза Михаила Обреновића. Он осим историјске вредности нема велику нумизматичку вредност. Са друге стране, новчаница из 1884. године је изузетно вредна и ретка – била је у оптицају до Првог светског рата, а тада је преживело свега 70 примерака. Судбина већине није позната, али познаваоци кажу да је данас сачувано тек десетак примерака.


– Новачаница од 100 динара из 1884. зависно од степена очуваности вреди од пар хиљада евра до пар десетина хиљада евра. Рецимо двадесетак хиљада евра ако је екстремно очувана – наводи Жељко Јелић.

Оно што је занимљиво је да вредност оваквих примерака није у цифрама, већ у детаљима. Могуће је да вам је кроз руке некада прошла новчаница која вреди много више него што на њој пише, кажу нумизматичари, пише РТС.

