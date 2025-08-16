scattered clouds
(ВИДЕО) РЕТКА ПОЈАВА У БАНАТУ Мини пијавица у Kовину

16.08.2025. 15:49 15:57
Ilustracija, Pijavica
Фото: Ilustracija, AI

У Kовину је данас, око 13 часова, снимљена мини пијавица, јавља Инстаграм страница 192.rs. У метеорологији, "пијавица" или тромб је врста слабог торнада.

Ова атмосферска појава настаје у облацима када се сусретну топле и хладне ваздушне масе, стварајући вртлог који се спушта ка тлу.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

Иако се најчешће јављају на Јадрану, забележене су и на копну, па и у Војводини.

Неки стручњаци чак сматрају да су пијавице све чешће на Балкану.
 

