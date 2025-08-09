(ВИДЕО) СРБИЈА ОДАХНУЛА Уништена авио-бомба тешка пола тоне у Делиблатској пешчари

Припадници Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације безбедно и ефикасно, уништили су у Делиблатској пешчари, у атару села Гај, авио - бомбу британске производње М.Ц. 1.000лб Мкс И из Другог светског рата.

Уклањање, транспорт и уништавање извели су припадници Специјалистичког тима за заштиту од неексплодираних убојних средстава Сектора за ванредне ситуације уз подршку припадника полицијских управа у Београду и Панчеву, ПС Kовин, припадника Ватрогасно - спасилачке бригаде, Сектора за информационе и комуникационе технологије, служби хитних медицинских помоћи из Београда, Панчева и Kовина, као Kомуналне милиције и Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“.



Уништена авио - бомба била је тешка око 500 килограма, са експлозивним пуњењем од око 220 килограма. Од 2010. па до краја 2024. године, припадници Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, поштујући све безбедносне протоколе, уништили су укупно 35.836 неексплодираних убојних средстава у шта спадају авио - бомбе, ракетни пројектили, ручне и касетне авио - бомбе, артиљеријске гранате, ручни бацачи, минобацачке, тромблонске, противтенковске и противпешадијске мине, као и противавионска муниција.

У периоду од 1. 1. 2025. до 8. 8. 2025. године, Одељење за заштиту од eксплозивних остатака рата примило је 192 пријаве о проналаску различитих врста оружја. Специјалистички тимови су излазили на интервенцију 125 пута на 192 локацијe. Уклоњено је и уништено 427 комада различитих експлозивних остатака рата, 296 комада стрељачке муниције, шест килограма експлозивних материја, пет детонаторских каписли, једно хемијско средство, 1.641 комад пиротехничких средстава и 29 инертних средстава.