(ВИДЕО) За испуњење НАЈВЕЋЕ ЖЕЉЕ, ово сутра ОБАВЕЗНО УРАДИТЕ Славимо ЧУДО СВЕТОГ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА, анђела који је први ступио у борбу са злим духом

18.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Лепоте Србије
спц
Фото: Youtube Printscreen/TV Hram

Српска православна црква и њени верници обележавају 19. септембра празник сећања на чуда Светог архангела Михаила.

Како каже предање, један мушкарац који није веровао у Бога, имао је глувонему ћерку. Упркос томе што није био хришћанин, у сну му се јавио архангел Михаило који му је рекао да ћерка треба да му се умије на том и том извору. Он је то послушао, а ћерка се након умивања излечила, према легенди.

Након тог чуда, он и његова ћерка су се крстили, а он је на месту извора саградио цркву Светог архангела Михаила која и данас постоји.

Постоји још једно чудо које се и данас препричава – једна породица је након дугогодишњег чекања добила наследника који је био глувонем, и поред тога, заостајао је у развоју.

Сви су им саветовали да га се одрекну, али су родитељи решили да се одселе из родног града и скрасили се у сеоцету у близини Минска. У близини кућице био је поток у који је, приликом шетње са оцем, дечак упао.

Отац га је брзо извукао, а дете је заплакало. Отац је био згранут и брзо га одвео до жене, да се и она увери у чудо. Родитељи су детету дали име Михаил, у част архангела, верујући да ће му тиме обезбедити његову заштиту. Касније су сазнали да се тај поток зове Михаиловим у част архангела Михаила.

По црквеном предању, анђео Михаило је први ступио у борбу са злим духом и то име по црквеном тумачењу означава “оног који је као Бог”.

На грчком језику реч “архи” значи главни/први, а “ангелос” значи весник, анђео. Архангел Михаило је предводник војске анђела која је учествовала у стварању света и бранила човечанство од палих анђела.

На овај дан, верује народ, обавезно треба молити за излечење, али и опростити грехе свим неверницима и тада ће им се остварити највећа жеља – они и њихови највољенији биће здрави, пише портал Лепоте Србије.
 

