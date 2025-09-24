(ВИДЕО) ЖИВОТ НА СЕЛУ НИЈЕ ЛАК, АЛИ ЈЕ ЛАКШИ УЗ НОВЕ МЕРЕ ДРЖАВЕ Учитељица из Прокупља успева да уштеди и више хиљада динара на месечне велике куповине: То ствара осећај сигурности, поготово у септембру

- Остане нам неки новац, као буквално уштеда, за разлику од претходне куповине које смо имали. Живот на селу није лак. Устаје се ујутру у пет, пола шест, радни дан се завршава увече у девет сати. Наша куповина није свакодневна, свакодневна је хлеб, али нека већа куповина се односи на два пута месечно - рекла је Јована.

Показује домаћинство и све неопходно за вишечлану породицу што сада може лакше да приушти, као и дугачак списак хране на рачуну који је умањен захваљујући новим мерама државе.

- Пошто су те наше велике куповине нису свакодневне куповине. Ако је рачун био 10.000, сад је нама рачун 8-8.500 динара - додаје.

Сада тај уштеђени новац може да преусмери на друге ствари и обезбеди својој деци све неопходно. Поготово за крај године када се додају и нови трошкови за све чланове домаћинства.

- Са том уштедом можемо деци да купимо школски прибор, гардеробу коју стално они прерастају и мењају. Ствара осећај сигурности, поготово у септембру месецу. Септембар месец је за све нас велики ударан месец, поготово зимница, деца, школа, спрема се, огрев. Те мере су изузетне и стварно су од великог значаја за све нас - истиче Јована.

Подсетимо, међу новим мерама државе, поред много нижих цена основних потрепштина за живот — више од 20.000 производа у 23 категорије, држава је донела још низ мера за добробит грађана захваљујући којима ће највећи део нашег народа одмах осетити бољитак, у стандарду али и новчанику у којем ће сада остајати много више за неке друге ствари које су до скора биле недостижне.

Све о новим мерама

Новим мерама државе нашим грађанима — и младима и пензионерима, омогућене су све врсте повољних кредита — потрошачки, готовински, стамбени...

Ту су и повољнија дрва за зиму, као и мањи рачуни за струју за оне којима је најтеже...

Председник Србије Александар Вучић, поред мера које су ступиле на снагу 1. септембра, јуче је представио и нов закон о легализацији у Србији — "Коначно свој на своме", који по најповољнијим условима омогућава грађанима да коначно у катастар под својим именом упишу право својине над стамбеним објектом који су градили за себе и породицу да имају кров над главом — легализација комплетног објекта за 100 евра.

Поред овога, а и многих других мера, ту је и она за јефтинију струју за најсиромашније грађане, борце и пензионере са примањима до 25.000 или 28.000 динара