ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ НА СТАРТУ СЕПТЕМБРА: Банатски град најтоплији у Србији, данас је било 34°C
05.09.2025. 19:13 19:22
Врео дан у Србији. Наставља се право летње време и у септембру.
Овог послеподнева у Србији је сунчано и веома топло, уз праве тропске температуре.
У току послеподнева температуре у Србији кретале су се од 27 до 33°C, а најтоплија је била Кикинда са 34°C. Београд је мерио 33, Сјеница 26, Златибор 25, а Копаоник 18 степени.
Наше подручје данас је међу најтоплијим пределима у Европи.
Летње време у Србији очекује се и у наредном периоду, након чега ће уследити погоршање времена.
