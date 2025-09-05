overcast clouds
ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ НА СТАРТУ СЕПТЕМБРА: Банатски град најтоплији у Србији, данас је било 34°C

05.09.2025. 19:13
време
Фото: pexels.com

Врео дан у Србији. Наставља се право летње време и у септембру.

Овог послеподнева у Србији је сунчано и веома топло, уз праве тропске температуре.

У току послеподнева температуре у Србији кретале су се од 27 до 33°C, а најтоплија је била Кикинда са 34°C. Београд је мерио 33, Сјеница 26, Златибор 25, а Копаоник 18 степени.

sat24
Фото: sat24

Наше подручје данас је међу најтоплијим пределима у Европи.

Летње време у Србији очекује се и у наредном периоду, након чега ће уследити погоршање времена.

meteocie
Фото: meteocie

Telegraf.rs

 

