ВЛАСИНСКО ЈЕЗЕРО ДОБИЛО СПЛАВ ЗА ГНЕЖЂЕЊЕ ОБИЧНЕ ЧИГРЕ Све спремно за повратак заштићене птице
У Србији се гнезди пет врста чигри, птица које на први поглед највише личе на галебове.
Удруженим снагама компаније „Хенкел” Србија, Друштва за заштиту и проучавање птица Србије (ДЗППС) и Туристичке организације општине Сурдулица, као управљачa Предела изузетних одлика „Власина”, изграђен је и постављен јединствен сплав, намењен гнежђењу обичне чигре.
Захваљујући овој акцији, од пролећа ће ту моћи да се гнезди врста строго заштићене и угрожене беличасте птице рачвастог репа, са црвеним ногама и кљуном.
– Надамо се да ћемо већ наредне године, када се чигре врате са свог зимовалишта у југоисточној Африци, имати прилику да посматрамо прве младунце на овом месту – истиче орнитолог ДЗППС-а Слободан Марковић.
Широм Европе, вештачки сплавови попут овог на Власини, постали су незамењива места која чиграма омогућавају гнежђење.
Током сезоне гнежђења изузетно су осетљиве на присуство људи, те из Друштва за заштиту и проучавање птица Србије апелују на посетиоце да не прилазе сплаву, не заустављају се чамцима и не користе дронове у његовој близини, јер све то може узнемирити птице и довести до напуштања јаја и младунаца.
– Ово је један од првих оваквих подухвата у Србији који би требало да инспирише постављање још оваквих и сличних сплавова широм земље – кажу из Друштва за заштиту и проучавање птица Србије.