clear sky
11°C
06.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2334
usd
102.0131
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВЛАСИНСКО ЈЕЗЕРО ДОБИЛО СПЛАВ ЗА ГНЕЖЂЕЊЕ ОБИЧНЕ ЧИГРЕ Све спремно за повратак заштићене птице

06.11.2025. 09:18 09:24
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
Коментари (0)
птице
Фото: Новица Станковић

У Србији се гнезди пет врста чигри, птица које на први поглед највише личе на галебове.

Удруженим снагама компаније „Хенкел” Србија, Друштва за заштиту и проучавање птица Србије (ДЗППС) и Туристичке организације општине Сурдулица, као управљачa Предела изузетних одлика „Власина”, изграђен је и постављен јединствен сплав, намењен гнежђењу обичне чигре.

Захваљујући овој акцији, од пролећа ће ту моћи да се гнезди врста строго заштићене и угрожене беличасте птице рачвастог репа, са црвеним ногама и кљуном.

– Надамо се да ћемо већ наредне године, када се чигре врате са свог зимовалишта у југоисточној Африци, имати прилику да посматрамо прве младунце на овом месту – истиче орнитолог ДЗППС-а Слободан Марковић.

сплав
Фото: Новица Станковић

Широм Европе, вештачки сплавови попут овог на Власини, постали су незамењива места која чиграма омогућавају гнежђење.

Током сезоне гнежђења изузетно су осетљиве на присуство људи, те из Друштва за заштиту и проучавање птица Србије апелују на посетиоце да не прилазе сплаву, не заустављају се чамцима и не користе дронове у његовој близини, јер све то може узнемирити птице и довести до напуштања јаја и младунаца. 

– Ово је један од првих оваквих подухвата у Србији који би требало да инспирише постављање још оваквих и сличних сплавова широм земље – кажу из Друштва за заштиту и проучавање птица Србије.

власинско језеро сплав гнезда
Извор:
Дневник
Пише:
Ивана Бакмаз
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВИ САД ДОМ НАЈВЕЋЕ БАЛКАНСКЕ КОЛОНИЈЕ РОДА Гнезда бројнија него икада У СВОМ „ГРАДИЋУ” 61 ПАР ОДГАЈА СВОЈЕ МЛАДЕ
роде

НОВИ САД ДОМ НАЈВЕЋЕ БАЛКАНСКЕ КОЛОНИЈЕ РОДА Гнезда бројнија него икада У СВОМ „ГРАДИЋУ” 61 ПАР ОДГАЈА СВОЈЕ МЛАДЕ

11.08.2025. 09:54 10:03
Волим
0
Коментар
3
Сачувај
СВЕ ВИШЕ ОРЛОВА КРСТАША ЛЕТИ ВОЈВОДИНОМ Забележено 19 гнездећих парова, интензивно се ради на опоравку врсте
орлови

СВЕ ВИШЕ ОРЛОВА КРСТАША ЛЕТИ ВОЈВОДИНОМ Забележено 19 гнездећих парова, интензивно се ради на опоравку врсте

24.07.2025. 11:23 11:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТРАЖИ СЕ СЕОСКО ДОМАЋИНСТВО СА НАЈВЕЋИМ БРОЈЕМ ЛАСТА Ево шта се нуди! Рекордан број гнезда избројан 2021. у Сремским Карловцима
с

ТРАЖИ СЕ СЕОСКО ДОМАЋИНСТВО СА НАЈВЕЋИМ БРОЈЕМ ЛАСТА Ево шта се нуди! Рекордан број гнезда избројан 2021. у Сремским Карловцима

02.06.2025. 17:16 17:20
Волим
0
Коментар
1
Сачувај