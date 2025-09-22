ВОЗАЧИ МОГУ ОДАХНУТИ Нема задржавања на граници, осим за теретњаке
22.09.2025. 07:28 07:30
Коментари (0)
БЕОГРАД: Према информацијама Управе граничне полиције добијеним у 5.15 часова, нема задржавања на путничким терминалима наших граничних прелаза, док се на теретним терминалима на граничном прелазу Батровци, на излазу из земље, возила задржавају 120 минута.
На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила, саопштио је Ауто-мото савез Србије (AMSS).
Према последњим информацијама добијеним у од ЈП "Путеви Србије", ни на наплатним станицама нема задржавања возила.
Услови за вожњу на путевима су добри, додаје се у извештају AMSS-a.