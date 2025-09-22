clear sky
17°C
22.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОЗАЧИ МОГУ ОДАХНУТИ Нема задржавања на граници, осим за теретњаке

22.09.2025. 07:28 07:30
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)

БЕОГРАД: Према информацијама Управе граничне полиције добијеним у 5.15 часова, нема задржавања на путничким терминалима наших граничних прелаза, док се на теретним терминалима на граничном прелазу Батровци, на излазу из земље, возила задржавају 120 минута.

На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила, саопштио је Ауто-мото савез Србије (AMSS).


Према последњим информацијама добијеним у од ЈП "Путеви Србије", ни на  наплатним станицама нема задржавања возила.

Услови за вожњу на путевима су добри, додаје се у извештају AMSS-a.

стање на путевима АМСС
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај