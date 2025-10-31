few clouds
22°C
31.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2427
usd
100.8279
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОЗАЧИ, НЕ ЗАБОРАВИТЕ! Од сутра је ОВО ОБАВЕЗНО

31.10.2025. 13:17 13:24
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Фото: saobraćajna policija, zrenjanin, Dnevnik, Ž. Balaban

Министарство унутрашњих послова подсећа све возаче да од 1. новембра до 1. априла возила морају бити опремљена зимском опремом, уколико је коловоз прекривен снегом ледом или поледицом.

Према важећим прописима, аутомобили морају имати зимске пнеуматике на свим точковима, са минималном дубином шаре од 4 милиметра. За возила која се крећу ван насељених места, обавезно је поседовање ланаца или других уређаја за повећање тракције, док камиони и аутобуси (осим градских) морају имати лопату у возилу.

Из МУП упозоравају да, иако су дневне температуре и даље пријатне, хладна јутра и поледица могу значајно утицати на безбедност у саобраћају, јер летњи пнеуматици губе пријањање и продужавају зауставни пут.

Возачима се саветује да смање брзину, одржавају безбедно одстојање и да избегавају нагла кочења и скретања.

"Будите пажљиви, посебно према пешацима. Безбедност свих нас почиње од одговорног понашања у саобраћају", поручују из Министарства унутрашњих послова.

Извор: Телеграф

аутомобили гуме зимске гуме
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај