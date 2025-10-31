ВОЗАЧИ, НЕ ЗАБОРАВИТЕ! Од сутра је ОВО ОБАВЕЗНО
Министарство унутрашњих послова подсећа све возаче да од 1. новембра до 1. априла возила морају бити опремљена зимском опремом, уколико је коловоз прекривен снегом ледом или поледицом.
Према важећим прописима, аутомобили морају имати зимске пнеуматике на свим точковима, са минималном дубином шаре од 4 милиметра. За возила која се крећу ван насељених места, обавезно је поседовање ланаца или других уређаја за повећање тракције, док камиони и аутобуси (осим градских) морају имати лопату у возилу.
Из МУП упозоравају да, иако су дневне температуре и даље пријатне, хладна јутра и поледица могу значајно утицати на безбедност у саобраћају, јер летњи пнеуматици губе пријањање и продужавају зауставни пут.
Возачима се саветује да смање брзину, одржавају безбедно одстојање и да избегавају нагла кочења и скретања.
"Будите пажљиви, посебно према пешацима. Безбедност свих нас почиње од одговорног понашања у саобраћају", поручују из Министарства унутрашњих послова.
