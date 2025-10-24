ВОЗАЧИ СТРПЉЕЊЕ! Чека се и до 6 сати, ево и због чега НАЈВЕЋЕ ГУЖВЕ НА ОВОМ ПРЕЛАЗУ
Према информацијама Управе граничне полиције, има задржавања на теретним терминалима на излазу из земље.
На излазу из земље, возила се задржавају шест сати на Батровцима, а сат времена на Шиду.
На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила, саопштио је Ауто-мото савез Србије (AMSS).Ни на наплатним станицама нема задржавања.
- После неколико михољских дана и добрих дневних услова за вожњу, поново улазимо у период променљивог времена када вожња постаје тежа и напорнија јер ниска облачност на планинским превојима и магла поред река и у котлинама отежава видљивост, а повремена киша утиче на стање коловоза и додатно смањује видљивост, а тада неприлагођена вожња условима пута постаје разлог саобраћајних незгода, прекида и застоја - напомињу из АМСС-a.