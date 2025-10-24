light rain
ВОЗАЧИ СТРПЉЕЊЕ! Чека се и до 6 сати, ево и због чега НАЈВЕЋЕ ГУЖВЕ НА ОВОМ ПРЕЛАЗУ

24.10.2025. 07:45 08:04
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
граница
Фото: Управа царина

Према информацијама Управе граничне полиције, има задржавања на теретним терминалима на излазу из земље.

На излазу из земље, возила се задржавају шест сати на Батровцима, а сат времена на Шиду.

На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила, саопштио је Ауто-мото савез Србије (AMSS).Ни на наплатним станицама нема задржавања.

- После неколико михољских дана и добрих дневних услова за вожњу, поново улазимо у период променљивог времена када вожња постаје тежа и напорнија јер ниска облачност на планинским превојима и магла поред река и у котлинама отежава видљивост, а повремена киша утиче на стање коловоза и додатно смањује видљивост, а тада неприлагођена вожња условима пута постаје разлог саобраћајних незгода, прекида и застоја - напомињу из АМСС-a.

