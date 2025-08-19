ВРАТИЛИ СЕ СРПСКИ ХЕЛИКОПТЕРИ ОБАВЉЕНОГ ЗАДАТКА ”Камов” и ”суперпума” помагали Црној Гори у гашењу пожара
БЕОГРАД: Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић дочекао је на Аеродрому „Никола Тесла“ посаде Хеликоптерске јединице МУП-а које су, по налогу председника Републике Србије Александра Вучића, са хеликоптером Камов „Ка-32“, а потом и Х215 „супер пума“, учествовале у пружању међународне хуманитарне помоћи у гашењу великих пожара у Црној Гори.
Министар је подсетио да се Црна Гора обратила Србији за хитну помоћ у гашењу пожара који је захватио ту земљу и да је Србија у рекордном року одговорила.
Прецизирао је да су хеликоптери Министарства унутрашњих послова, прво Камов, па потом „Супер пума“, били ангажовани девет дана на гашењу пожара.
„По реакцијама које сам добио од колеге министра унутрашњег послова Црне Горе они су веома захвални и веома похвално су се изразили о раду наших момака, њиховој обучености и спремности у обављању ових тешких послова“, рекао је Дачић, саопштено је из Министарства спољних послова.
Истакао је да су посаде показале велико пожртвовање и да су много помогле Црној Гори да се избори са ватреном стихијом.
''Ми смо спремни да притекнемо у помоћ. Наравно, приоритет има гашење пожара у нашој земљи. Имали смо срећу да у том времену није било толико пожара и могли смо да помогнемо нашим суседима. Исто тако, треба да кажемо да су сви наши хеликоптери готово свакодневно ангажовани на гашењу пожара у Србији“, рекао је министар који је одао велико признање Хеликоптерској јединици и Сектору за ванредне ситуације.