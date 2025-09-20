ВУЧИЋ ПРЕД ПАРАДУ "СНАГА ЈЕДИНСТВА" УПУТИО МОЋНЕ РЕЧИ СВОМ НАРОДУ Србију више нико на свету не може да прегази
Пред велику војну параду "Снага јединства", која почиње у 11 часова испред Палате Србија, огласио се председник Србије Александар Вучић.
- Дела су моје најбоље речи - поручио је председник Србије на Инстаграму.
"Србију више нико на свету не може да прегази"
Подсетимо, председник Вучић је јуче рекао да Србију више нико на свету не може да прегази.
- Позивам грађане да присуствују тој паради, да дођу да виде, да виде огромне промене, да виде огромну разлику, да виде шта смо заједно градили, на чему смо заједно радили ових 13 година.
- Људи се питају, кажу шта ће нам парада. Позивам грађане да присуствују тој паради, да дођу да виде, да виде огромне промене, да виде огромну разлику, да виде шта смо заједно градили, на чему смо заједно радили ових 13 година, да виде како је ово другачија земља. Наша парада је показивање наше снаге као одвраћајућег фактора за сваког потенцијалног агресора. Ми никога не нападамо, нећемо, не желимо.
- Ми хоћемо мир и хоћемо само да сачувамо свој мир, а свој мир не можемо да сачувамо тако што ћемо да будемо слаби. Стабилност, сигурност и мир не можете слабошћу да сачувате. Они се чувају снагом. За нас је то начин да опстанемо. Згазили би нас да немамо овако јаку војску. Данас Србију нико на свету не може да прегази. И то хоћемо да покажемо грађанима, да могу мирно да спавају да је ово стабилна земља - поручио је Вучић.
(pink.rs)