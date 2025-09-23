ЗАПОСЛЕНИ ВИШЕ НЕЋЕ МОРАТИ БОЛЕСНИ ДА ДОНОСЕ ДОЗНАКЕ, А ДРЖАВА ЋЕ ДОБИТИ ПРАВЕДНИЈИ МЕХАНИЗАМ КОНТРОЛЕ Све смо ближи закону „еБоловања“, ево шта све подразумева

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу упутила је на јавну расправу Предлог Нацрта закона о размени података, докумената и обавештења у случају наступања привремене спречености за рад коришћењем система „еБоловање – Послодавац“ која траје до 1. октобра ове године.



Циљ доношења овог закона јесте увођење модерног, сигурног и транспарентног система „еБоловање – Послодавац“ који ће омогућити електронску размену података, докумената и обавештења између лекара, послодаваца и РФЗО-а.

Фото: unsplash.com

Новим решењем поступак остваривања права из обавезног здравственог осигурања биће убрзан, поједностављен и заштићен од злоупотреба, а истовремено ће се смањити административни трошкови и оптерећење свих учесника.

Више од 257 доктора активно користи систем



Систем ’еБоловање – Послодавац’ уводи потпуну транспарентност и правовремену комуникацију између свих учесника у поступку боловања. Послодавци ће добијати информације у реалном времену, запослени више неће морати болесни да носе документацију, а држава ће добити ефикаснији и праведнији механизам контроле. Ово је пример како дигитализација доноси конкретне користи грађанима, послодавцима и институцијама.

Фото: unsplash.com





У оквиру пилот-пројекта, е-боловање се спроводи у четири здравствене установе у Београду, а у њему 257 лекара активно користи систем.

Овим законом први пут се уводи обавезна електронска комуникација између послодаваца, изабраних лекара и Републичког фонда за здравствено осигурање