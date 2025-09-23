few clouds
ЗАПОСЛЕНИ ВИШЕ НЕЋЕ МОРАТИ БОЛЕСНИ ДА ДОНОСЕ ДОЗНАКЕ, А ДРЖАВА ЋЕ ДОБИТИ ПРАВЕДНИЈИ МЕХАНИЗАМ КОНТРОЛЕ Све смо ближи закону „еБоловања“, ево шта све подразумева

23.09.2025. 11:01 11:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
lekar
Фото: unsplash.com

Други округли сто у оквиру јавне расправе везане за Нацрт закона „еБоловање – Послодавац“ je одржан у Привредној комори Србије.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу упутила је на јавну расправу Предлог Нацрта закона о размени података, докумената и обавештења у случају наступања привремене спречености за рад коришћењем система „еБоловање – Послодавац“ која траје до 1. октобра ове године.

Циљ доношења овог закона јесте увођење модерног, сигурног и транспарентног система „еБоловање – Послодавац“ који ће омогућити електронску размену података, докумената и обавештења између лекара, послодаваца и РФЗО-а. 

lekar
Фото: unsplash.com

 

Новим решењем поступак остваривања права из обавезног здравственог осигурања биће убрзан, поједностављен и заштићен од злоупотреба, а истовремено ће се смањити административни трошкови и оптерећење свих учесника.

 

Више од 257 доктора активно користи систем
 

Систем ’еБоловање – Послодавац’ уводи потпуну транспарентност и правовремену комуникацију између свих учесника у поступку боловања. Послодавци ће добијати информације у реалном времену, запослени више неће морати болесни да носе документацију, а држава ће добити ефикаснији и праведнији механизам контроле. Ово је пример како дигитализација доноси конкретне користи грађанима, послодавцима и институцијама.

 

lekar
Фото: unsplash.com



У оквиру пилот-пројекта, е-боловање се спроводи у четири здравствене установе у Београду, а у њему 257 лекара активно користи систем.

Овим законом први пут се уводи обавезна електронска комуникација између послодаваца, изабраних лекара и Републичког фонда за здравствено осигурање

Доктор запослени
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
