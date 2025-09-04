ЗАТРЕСЛО СЕ ТЛО У МАЈДАНПЕКУ И БОРУ Ево шта кажу стручњаци
04.09.2025. 13:47 13:49
Данас су забележена два блага земљотреса у источној Србији, у близини рударских центара.
Први потрес регистрован је у Бору у 09.52 часова по локалном времену, са јачином од М 1,8, док је други забележен у Мајданпеку у 09.01 часова, са магнитудом М 1,6. Оба земљотреса повезана су са рударским активностима у региону и нису изазвала материјалну штету нити повреде.
Становници ових места пријавили су лагано подрхтавање тла, али стручњаци напомињу да се ради о потпуно нормалним феноменима у рударским подручјима, где се тло повремено помера због активности испод површине.