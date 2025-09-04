scattered clouds
ЗАТРЕСЛО СЕ ТЛО У МАЈДАНПЕКУ И БОРУ Ево шта кажу стручњаци

04.09.2025. 13:47 13:49
Дневник
Србија данас
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

Данас су забележена два блага земљотреса у источној Србији, у близини рударских центара.

Први потрес регистрован је у Бору у 09.52 часова по локалном времену, са јачином од М 1,8, док је други забележен у Мајданпеку у 09.01 часова, са магнитудом М 1,6. Оба земљотреса повезана су са рударским активностима у региону и нису изазвала материјалну штету нити повреде.

Становници ових места пријавили су лагано подрхтавање тла, али стручњаци напомињу да се ради о потпуно нормалним феноменима у рударским подручјима, где се тло повремено помера због активности испод површине.

земљотрес бор мајданпек
Србија данас
Дневник
Вести Друштво
