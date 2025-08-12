Стручњаци упозоравају
ЗБОГ КОРИШЋЕЊА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ МОЖЕ ДА НАМ АТРОФИРА МОЗАК AI нас чини лењима
БЕОГРАД: Површна употреба вештачке интелигенције (АI) представља опасност јер је људи користе на погрешан начин и не размишљају о њеној употреби, сматрају ИТ стручњак Страхиња Девић и Зоран Марјановић из Института за нуклеару физику.
Марјановић је за Тањуг истакао да све чешћим коришћењем АI човек долази у опасност јер не користи своје психофизичке способности.
"Једна од дефиниција интелигенције је способност прилагођавања. Те машине нам омогућују фасцинантне могућности. Проблем је што ми користимо њих као замену, а све мање користимо своје психофизичке способности, а човек све што не користи атрофира, укључујући мозак", рекао је Марјановић.
Он је објаснио да АI може помоћи у решавању свакодневних проблема, али и оних најтежих, и додао да су њене могућности невероватне.
"Све је то још у фази развоја, али по мени је кључно да им се не дозволе неке извршне функције и конкретно деловање, јер ако они буду имали могућности да утичу на човека, на његово лечење, пазите ви сад, можете да га питате о симптомима - температури, притиску и он ће вам дати листу и неку дијагнозу", навео је Марјановић.
Нагласио је да је моћ АИ огромна, али да је човек пресудни фактор у томе шта ће јој дозволити кроз креирање алгоритма.
Девић за Тањуг каже да мисли да вештачка интелигенција неће моћи да замени људе јер није толико интелигента и додаје да је опасност АI у томе што су људи лењи.
"Ми већ дуго имамо вештачку интелигенцију свуда око себе. Ми смо већ дуго мета алгоритама који користе вештачку интелигенцију наспрам наших навика тако да нам је живот врло окружен тим", рекао је Девић.
Објаснио је да се технологија врло брзо развија, али да ће људи научити да је прате.
"Ствар је у томе да вештачка интелигенција није ту да нас замени него да нам побољша процесе, убрза процесе и да будемо компактни са њом. Ја не мислим да то промене које нам живот чине лакшим, лоше. Проблем је у томе што је много лакше не радити ништа и да нам нешто држи пажњу, него се ангажовати и урадити нешто", казао је Девић.
Он је нагласио да се људи боје нових ствари и да вештачку интелигенцију користе на погрешан начин јер не размишљају својом главом.
"Ствари је у томе да смо ми у опасности, у толико што ми не размишљамо, кад нам је нешто занимљиво и лако за коришћење, ми не размишљамо о свом главном. То ће се искристалисати, али површна употреба коју данас имамо јесте опасна зато што му слепо верујемо и из хиљаду разлога", закључио је Девић.