ЖЕНА МОЛЕР У РАШКИ РАЗБИЛА СТЕРЕОТИПЕ ПА ПОСТАЛА ХИТ Мушкарци сумњали, сада је сви зову у кућу
РАШКА: Да је подела на мушке и женске послове у данашње време потпуно бесмислена, најбоље на свом личном примеру показује Даница Шумарац из Рашке.
Ова вредна жена се већ 11 година успешно бави молерисањем, а њени суграђани је све чешће ангажују, јер су, како кажу, задовољни њеном педантношћу и прецизношћу.
- Тренутно сам код нас једина молерка, а иначе посао сам по себи није тежак, само постоје неке предрасуде да јесте, а уствари уопште није. Пре бих рекла да је више женски, јер није много тежак - каже Даница за РИНУ и додаје да жене имају више смисла за естетику и детаље.
Посао је започела уз супруга, који се молерајем бави од своје 15. године, а временом им се придружио и син. Даница наглашава да свако у њиховој екипи има своје задужење.
- У суштини ја сам мало више поштеђена, па мени дају неке лакше послове. То је заштита просторије, док они носе материјале. Моје је исто да припремим, да размутим како треба дисперзију за зидове и тако те лакше ствари - прича Даница.
Данас је све више људи радо позива у своје домове, али није увек било тако. На почетку је наилазила на сумњу и предрасуде.
- Родом сам из Куршумлије и код нас је нормално да жене то раде. Међутим, овде су постојале одређене предрасуде да кречење није посао за жене. Када сам почињала да радим, дешавало се да људи стоје поред мене да виде како жена може да кречи. Када су видели да радим добро, прецизно и да ништа није компликовано, подржали су ме - истиче ова молерка.
Од необичног призора до тражене мајсторке, Даница је успела да разбије стереотипе и покаже да посвећеност и квалитет немају пол. Данас важи за једну од најтраженијих молерки у свом крају, а њено име се у Рашки и околини везује за поузданост и уредан рад.