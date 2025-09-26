scattered clouds
19°C
26.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1896
usd
99.7104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗЛАТНИ НИЗ Осмак из Ниша тријумфовао на националном Математичком маратону БРАВО ЗА ПЕТРА!

26.09.2025. 13:33 13:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
ђак
Фото: Фејсбук страница „Гимназија Светозар Марковић” Ниш

Петар Јанковић, ученик осмог разреда специјализованог одељења за ученике са посебним способностима за математику нишке Гимназије „Светозар Марковић”, освојио је златну медаљу на престижном Математичком маратону за 2025. годину.

Финале овог изузетно захтевног такмичења одржано је 21. септембра у Рачунарској гимназији у Београду.

Математички маратон представља јединствено надметање за ученике старијих разреда основне школе, које се састоји из два круга: онлајн квалификација и финала уживо. Први круг одржава се крајем јануара, а учешће на такмичењу је бесплатно. У зависности од разреда, ученици решавају различит број задатака: петаци 30, шестаци 40, седмаци 50, а осмаци чак 60 задатака.

Сваки задатак захтева прецизан одговор у виду природног броја, а циљ је постићи најдужи низ узастопних тачних решења. Онлајн круг омогућава ученицима да задатке започну у било које време у току дана од 9 сати, све док пошаљу своја решења најкасније до 20 часова.

математика маратон победник
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај