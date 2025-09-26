ЗЛАТНИ НИЗ Осмак из Ниша тријумфовао на националном Математичком маратону БРАВО ЗА ПЕТРА!
Петар Јанковић, ученик осмог разреда специјализованог одељења за ученике са посебним способностима за математику нишке Гимназије „Светозар Марковић”, освојио је златну медаљу на престижном Математичком маратону за 2025. годину.
Финале овог изузетно захтевног такмичења одржано је 21. септембра у Рачунарској гимназији у Београду.
Математички маратон представља јединствено надметање за ученике старијих разреда основне школе, које се састоји из два круга: онлајн квалификација и финала уживо. Први круг одржава се крајем јануара, а учешће на такмичењу је бесплатно. У зависности од разреда, ученици решавају различит број задатака: петаци 30, шестаци 40, седмаци 50, а осмаци чак 60 задатака.
Сваки задатак захтева прецизан одговор у виду природног броја, а циљ је постићи најдужи низ узастопних тачних решења. Онлајн круг омогућава ученицима да задатке започну у било које време у току дана од 9 сати, све док пошаљу своја решења најкасније до 20 часова.