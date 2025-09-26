ЗЕЛЕНСКИ О ГРАНИЦАМА РУСИЈЕ И УКРАЈИНЕ: „Спремни смо да изгубљене територије једном вратимо дипломатијом, не силом“
ЊУЈОРК: Украјински председник Володимир Зеленски, говорећи о потенцијално новим границама између Русије и Украјине, рекао је да је Украјина спремна да разговара о томе.
"Ако сутра буде прекида ватре… Ако немамо снаге да повратимо ове територије, онда смо спремни да разговарамо о томе. Спремни смо да их повратимо некада у будућности дипломатским путем, а не силом", рекао је Зеленски у интервјуу за Аксиос, одговарајући на питање да ли је спреман да призна промене граница.
Он је казао и да ће бити спреман да поднесе оставку након завршетка рата, али да Украјина наставља да одговара на руске нападе.
Зеленски је изјавио и да ако руски званичници не зауставе рат у Украјини, боље да пронађу своја атомска склоништа.
Украјински председник је уверен, рекао је након састанка са америчким председником Доналдом Трампом, који је потом објавио за платформи Трутх Социал, да сада верује да Украјина може у потпуности да добије рат и да је од Трампа добио подршку за циљане нападе на руске енергетске објекте и фабрике оружја.
"Био сам позитивно изненађен, наравно", навео је Зеленски, непосредно пре него што је напустио Генералну скупштину УН и кренуо назад за Кијев, коментаришући Трампову објаву.
На питање шта се променило, Зеленски је рекао да је то Трампов "однос са Путином", и да је након састанка на Аљасци на којем је Трамп дао Путину, према његовим речима "више него што заслужује", амерички председник схватио да му савез са Путином "неће донети успех".
Зеленски је казао да му је Трамп рекао да Украјина треба да спроведе реципрочне, "око за око" ударе на руску енергетску инфраструктуру и складишта оружја, и да ће он "радити на томе" да Украјина добије неодређени нови систем дугог домета.
Украјински председник је додао да би Трамп ускоро могао поново да промени курс.