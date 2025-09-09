ЗВАНИЧНО- ЏЕКИ ЧЕН ЈЕ ЈЕДАН ОД АМБАСАДОРА ЕКСПО 2027! Легенда борилачких филмова се огласила: Био сам амбасадор ЕКСПО у Шангају, а долазак у Београд значи више од гледања павиљона!
Познати глумац и мајстор борилачких вештина Џеки Чен биће амбасадор специјализоване изложбе Експо 2027, која ће по први пут бити одржана на Западном Балкану, у Београду.
Тема догађаја "Play for Humanity - Sport and Music for All" осмишљена је да покаже како креативна игра кроз спорт и музику може допринети повезивању људи и заједничком одговору на глобалне изазове, а Џеки Чен, у интервјуу за Јуроњуз, нагласио је да спорт, музика и култура нису одвојени, већ да представљају различите језике истог духа.
Он сматра да ће Београд 2027. године бити место сусрета Истока и Запада.
"Борилачке вештине су ме научиле дисциплини, ритму и поштовању, вредностима које иду далеко даље од борбе. Глума ми је омогућила да делим приче које повезују људе различитих култура", додаје Чен.
Подсећа да је истовремено и певач који је објавио доста албума, што је увек за њега био начин да изрази емоције емоције директно из срца.
"Када спојите ове три ствари, видите да уопште нису одвојене: ритам у борилачким вештинама је као музика, приповедање у музици је као филм, и све оне носе наслеђе културе", додаје Џеки Чен.
Додао је да Експо види као позорницу на којој нације деле идеје, иновације и традицију.
"За посетиоце, то је прилика да доживе дух Србије и енергију Београда, града који се налази на раскрсници Истока и Запада, са историјом отпорности и културом гостопримства. Долазак у Београд на Експо значи више од гледања павиљона, значи бити део глобалног разговора о нашој будућности, а истовремено откривати живахан град пун музике, спорта и традиције. То је позив на повезивање, на инспирацију и на то да се та искуства понесу кући", сматра Чен.
Београд се спрема да до 2027. године заврши више инфраструктурних пројеката, међу којима су модернизација сајамског простора и унапређење саобраћајне мреже.
"Експо није само изложба, већ глобални разговор о будућности. Посетиоци ће моћи да осете енергију Београда, града са богатом историјом и гостопримством, али и да учествују у стварању нових веза и инспирација", поручио је Чен.
Он је био амбасадор изложбе Експо 2010 у Шангају, што га је, како наводи, научило га је да овакви догађаји могу надахнути осећај заједништва и креативности.
Џеки Чен верује да ће и Београд 2027. године имати исту снагу - да свету покаже како културни дијалог превазилази границе и како различитости могу постати покретач нове енергије за заједничку будућност.
"Сајам у Београду треба и имаће исти дух. Србија се налази на раскрсници Европе и Азије, месту где су се историје и културе увек сусретале. Сајам 2027. биће прилика да се покаже како Исток и Запад нису одвојени светови, већ делови једне заједничке будућности", сматра Чен.
Чен сматра да Експо 2027. може да постане позорница где нације деле идеје, поштују једни друге и проналазе инспирацију у својим разликама.
"Читавог живота сам веровао да култура нема границе. У филму сам покушавао да помешам источне традиције са западним приповедањем. У музици сам мешао различите ритмове и кроз свој добротворни рад увек сам тражио начине да повежем људе без обзира на њихову националност", додаје Чен.
Он сматра да то треба да буде инспирација и за надолазећи Експо 2027.
"То је права моћ културног дијалога и верујем да Београд може да пренесе ту поруку свету", напомиње Џеки Чен.