ЗВАНИЧНО ЗАВРШЕНА КУПАЛИШНА СЕЗОНА Три пута мање утапања од десетогодишњег просека АПЕЛИ ДОНЕЛИ РЕЗУЛТАТЕ, АЛИ ЦИЉ ЈЕ НУЛА ЖРТАВА
Купалишна сезона је званично завршена, али и поред тренутних кишних дана они прави љубитељи боравка на води и даље време проводе на рекама и језерима.
Заменик команданта Ронилачке јединице Жандармерије Марко Младеновић рекао је за РТС да су свакодневни апели грађанима, као и они на почетку сезоне, уродили плодом и да је знатно смањен број утапања. Ипак, каже Младеновић, ситуација ће бити довољно добра само ако тај број буде нула.
Марко Младеновић рекао је за РТС да је до данас било 14 ангажовања у вези са проналаском утопљеника, што је три пута мање од десетогодишњег просека.
"Знатно је боља ситуација, али опет не можемо рећи довољно добра све док тај број не буде нула. Надам се да идемо у добром смеру и да су апели које дајемо свакодневно, као и они на почетку сезоне уродили плодом", истакао је Младеновић.
Иако је сезона и званично завршена, лепо време и даље мами купаче.
"Ми увек указујемо да је забрањено користити неуређена купалишта. Сада, када је сезона готова, не могу се користити ни она купалишта која су уређена, као што је Ада Циганлија, тако да преостају само базени. Онима који ће време проводити на чамцима и бродовима препоручујемо да се придржавају свих мера безбедности које су одређене за боравак на таквим пловилима или пловећим објектима", рекао је заменик команданта Ронилачке јединице Жандармерије.
Безбедносне мере су неконзумирање алкохола, коришћење заштитних прслука и поштовање безбедности на води.
"Обавезно позовите неког у помоћ, ако има неко стручно лице, неки спасилац ко може помоћи, и онда добаците неки предмет који плута, за који лице може да се ухвати, или нека грана, неко уже, па онда то лице привуче. Никако не улазити у воду, иако је то инстинкт да помогнете некоме", нагласио је Младеновић.