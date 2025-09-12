АУТОМОБИЛ СЛЕТЕО У ПРОВАЛИЈУ Повређена двојица Крагујевчана, један је боксер (24), једва су их хеликоптерима пребацили у болницу
Озбиљна саобраћајна несрећа, у којој су повређена двојица младића из Србије, догодила се у Валенсији 10. септембра!
Међу њима је и 24-годишњи боксер из Крагујевца, Ђ. О. (24) који је члан клуба „Лукач“.
Њихов аутомобил марке „волво“ слетео је са пута и пао у провалију дубоку око 20 метара.
Бициклиста који је пролазио тим делом планинског пута пријавио је несрећу. Због неприступачног терена, у спасилачку акцију укључена су два хеликоптера. Повређени младићи су извучени из аутомобила и пребачени у болницу у Валенсији, где им је пружена медицинска помоћ.
Сестра повређеног спортисте изјавила је да породица још увек чека званичне информације лекара.
- Знамо само да је у болници. Наш брат је отпутовао у Шпанију да би добио тачне информације, јер преко телефона ништа нису могли да нам кажу - рекла је она.
У возилу је био и његов пријатељ А. Б, који живи у Валенсији. Он је успео да изађе из аутомобила и позове помоћ, док је боксер остао заглављен до доласка спасилаца.
Градоначелник места Туса, Кристобал Гарсија, изјавио је да се несрећа догодила на првом завоју планинског превоја, истичући да је тај део пута посебно опасан током ноћи.
