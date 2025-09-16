clear sky
У АУТОМОБИЛУ КУЉАНИНА ПРОНАЂЕНА ДРОГА Ухапшен због поседовања више пакетића праха и других материја

16.09.2025. 14:18 14:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/МУП Србије
Коментари (0)
Фото: MUP, ilustracija

Припадници Министарства унутрашњих послова у Сомбору ухапсили су Г. Р. (1998) из Куле због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Полиција је у Кули, у аутомобилу „БМВ“ којим је осумњичени управљао, пронашла више пакетића са око 380 грама праха за који се сумња да је амфетамин и око 140 грама биљне материје за коју се сумња да је марихуана.

Такође, претресом стана који осумњичени користи, полиција је пронашла око 150 грама праха за који се сумња да је амфетамин, око 440 грама сасушене биљне материје за коју се сумња да је марихуана, као и дигиталну вагицу, истакли су МУП-у Србије.

Г. Р. је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Сомбору.

 

