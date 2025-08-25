БЕОЧИНАЦ ПОСЕДОВАО АМФЕТАМИН ПА УХАПШЕН Полиција претресла стан, пронађен и новац
НОВИ САД: Припадници Министарства унутрашњих послова у Беочину ухапсили су Н. В. (20) из овог места, јер су у стану у коме непријављено борави пронашли амфетамин.
Он је осумњичен за извршење кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, саопштено је из Полицијске управе у Новом Саду.
Претресом стана у Новом Саду, у коме осумњичени непријављено борави, полиција је пронашла око 120 грама амфетамина и марихуану.
Поред тога пронађене су и две ваге за прецизно мерење и новац за који се сумња да потиче од продаје наркотика.
Н. В. је одређено задржавање у трајању до 48 сати и он је, уз кривичну пријаву, приведен вишем јавном тужиоцу у Новом Саду, истакли су у МУП-у Србије.
После саслушања, судија за претходни поступак му је одредио притвор до 30 дана.