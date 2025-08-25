clear sky
24°C
25.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БЕОЧИНАЦ ПОСЕДОВАО АМФЕТАМИН ПА УХАПШЕН Полиција претресла стан, пронађен и новац

25.08.2025. 13:09 13:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/МУП Србије
Коментари (0)
Фото: MUP, ilustracija

НОВИ САД: Припадници Министарства унутрашњих послова у Беочину ухапсили су Н. В. (20) из овог места, јер су у стану у коме непријављено борави пронашли амфетамин.

Он је осумњичен за извршење кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, саопштено је из Полицијске управе у Новом Саду.

Претресом стана у Новом Саду, у коме осумњичени непријављено борави, полиција је пронашла око 120 грама амфетамина и марихуану. 

Поред тога пронађене су и две ваге за прецизно мерење и новац за који се сумња да потиче од продаје наркотика.

Н. В. је одређено задржавање у трајању до 48 сати и он је, уз кривичну пријаву, приведен вишем јавном тужиоцу у Новом Саду, истакли су у МУП-у Србије. 

После саслушања, судија за претходни поступак му је одредио притвор до 30 дана.

 

МУП Србије Хапшење
Извор:
Дневник/МУП Србије
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај