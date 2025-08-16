broken clouds
Борба с пожаром у селу код Лесковца, одбрањене куће и имовина код Зајечара СВИ ЗАЈЕДНО У БОРБИ КОД КУРШУМЛИЈЕ (ФОТО)

16.08.2025. 22:55 23:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Блиц
Само у августу у Србији је угашено скоро 2.000 пожара, а спасено 387 особа. Закон строго забрањује спаљивање траве и ложење ватре на отвореном због великог ризика од избијања пожара.

Пожар у селу Бучумет код Лесковца, који је избио јутрос око 9 часова, локализован је вечерас нешто после 21 сат захваљујући ангажовању великог броја ватрогасаца-спасилаца, хеликоптерске јединице МУП-а и мештана. 

Ватрена стихија захватила је око 20 хектара, изгорело је неколико помоћних објеката, а више особа је евакуисано. Забележени су и случајеви повреда приликом гашења пожара.

Како је потврђено, на терену је било неколико десетина ватрогасаца са више од десет ватрогасних возила, док је хеликоптер МУП-а извршио 11 налета. Према речима мештана, ватра се ширила изузетном брзином, а у једном тренутку била је на прагу кућа. Евакуисана су сва деца у селу, а захваљујући брзој реакцији ватрогасаца и мештана одбрањене су бројне куће, укључујући и дом старијег брачног пара који је са унучадима боравио у селу.

У овом тренутку у селу нема струје, а екипе ће дежурати током ноћи због јаког ветра и опасности од поновног ширења ватре.

Пожари су данас избили и на другим местима у Србији. У насељу Трбушани код Чачка изгорело је више десетина ари земље и велики број стабала воћа. 

Упркос великој ватри, ватрогасци су успели да спрече већу материјалну штету. Код Зајечара и Зрењанина одбрањено је више десетина кућа које су биле непосредно угрожене. Ватра гори и код Куршумлије.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

стрњика пожари Србија
Вести Хроника
