БРАЋУ УДАРАЛИ ЛЕТВАМА У ГЛАВУ, ЈЕДАН ЖИВОТНО УГРОЖЕН Ухапшена двојица нападача

Фото: Dnevnik

А. K. (27) и А. K. (22) из Новог Пазара ухапшени су због постојања основа сумње да су извршили кривично дело тешка телесна повреда.

Они се сумњиче да су ноћас, око поноћи, у Новом Пазару, током туче, дрвеним летвама ударали по глави и телу тридесетчетворогодишњег мушкарца и његовог двадесетдеветогодишњег брата.

Двадесетдеветогодишњи мушкарац задобио је тешке телесне повреде опасне по живот и збринут је у Kлиничком центру у Kрагујевцу, док је његов брат, са тешким телесним повредама, збринут у Општој болници у Новом Пазару.

Осумњиченима је, по налогу надлежног тужиоца, одређено задржавање до 48 часова, и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени тужилаштву.

