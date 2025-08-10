clear sky
ЧАЧАНИН ПАО НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ У торбици крио фалсификовану хрватску личну карту и возачку дозволу

10.08.2025. 12:17 12:22
Пише:
Дневник
Извор:
Рина
црногорска полиција
Фото: Рина

У склопу појачаних контрола на граничним прелазима, службеници Сектора граничне полиције су на Добракову, на излазу из Црне Горе, ухапсили Б. П. (19) из Чачка због сумње да је фалсификовао исправе.

- Он је полицајцима приликом контроле показао личну карту на своје име, али је прегледом торбице откривена и лична карта и возачка дозвола Републике Хрватске на име Д. Ј. (33). Провером је утврђено да се ради о фалсификованим документима, због чега је по налогу државног тужиоца из Бијелог Поља Чачанин лишен слободе - потврђено је агенцији Рина.

Ово хапшење део је шире акције граничне полиције и Управе царина, у којој је процесуирано укупно 18 особа, од којих 13 страних држављана.

Током акције заплењени су марихуана, дуван, више од 600 паклица цигарета и фалсификоване личне исправе, а поднете су и четири кривичне пријаве због недозвољене трговине и фалсификовања исправа.

