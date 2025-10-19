ЧАЧАНСКОМ ГЛУМЦУ И ЊЕГОВОМ БРАТУ ПРОДУЖЕН ПРИТВОР Осумњичени за брутално убиство таксисте
Глумцу из Чачка и његовом брату продужен је притвор због сумње да су учествовали у тучи, након чега је од тежине задобијених повреда преминуо таксиста.
Трећи осумњичени, пријатељ двојице браће, који је са њима био у угоститељском објекту у ноћи кад је дошло до туче је и даље је у бекству.
Глумац је пред судом изјавио да није учествовао у тучи која је за еполог имала смртни исход, док се његов брат бранио ћутањем, преносе агенције.
Подсетимо, до туче је дошло у једном угоститељском објекту на Љубић кеју. Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку ухапсили су глумца (35) и његовог брата (33), због постојања основа сумње да су извршили кривично дело убиство у саизвршилаштву. Они се сумњиче да су крајем септембра у једном угоститељском објекту у Чачку, са још једном особом за којом се интензивно трага, задали више удараца педесетогодишњем мушкарцу који је превезен у Општу болницу Чачак где је преминуо.