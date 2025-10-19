few clouds
14°C
19.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЧАЧАНСКОМ ГЛУМЦУ И ЊЕГОВОМ БРАТУ ПРОДУЖЕН ПРИТВОР Осумњичени за брутално убиство таксисте

19.10.2025. 16:37 16:40
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
Коментари (0)
Фото: Dnevnik arhiva

Глумцу из Чачка и његовом брату продужен је притвор због сумње да су учествовали у тучи, након чега је од тежине задобијених повреда преминуо таксиста.

Трећи осумњичени, пријатељ двојице браће, који је са њима био у угоститељском објекту у ноћи кад је дошло до туче је и даље је у бекству.


Глумац је пред судом изјавио да није учествовао у тучи која је за еполог имала смртни исход, док се његов брат бранио ћутањем, преносе агенције.

Подсетимо, до туче је дошло у једном угоститељском објекту на Љубић кеју. Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку ухапсили су глумца (35) и његовог брата (33), због постојања основа сумње да су извршили кривично дело убиство у саизвршилаштву. Они се сумњиче да су крајем септембра у једном угоститељском објекту у Чачку, са још једном особом за којом се интензивно трага, задали више удараца педесетогодишњем мушкарцу који је превезен у Општу болницу Чачак где је преминуо.

Србија данас

убиство таксиста чачак глумац
Извор:
Србија данас
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МУШКАРАЦ ПРЕТУЧЕН НА СМРТ У обрачуну у Чачку учествовала браћа, један од њих је ГЛУМАЦ

МУШКАРАЦ ПРЕТУЧЕН НА СМРТ У обрачуну у Чачку учествовала браћа, један од њих је ГЛУМАЦ

19.09.2025. 16:46 16:55
Волим
0
Коментар
0
Сачувај