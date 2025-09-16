ДИРЕКТОРКА ШКОЛЕ ПОТВРДИЛА Пала је капија на девојчицу, на вези сам са мајком, ДЕТЕ ЈЕ ДОБРО
Несрећа се догодила данас око 14 сати, непосредно пред почетак друге смене у школи.
У београдском насиљу Церак Виногради у Основној школи "Уједињене нације" данас око 14 часова, пала је ограда на ученицу првог разреда.
У питању је девојчица, а тим поводом огласила директорка школе Венса Радовановић Пеневски.
"Капија је пала на ученицу првог разреда, коју је мајка одмах одвезла у "Тиршову". На вези сам са мајком, дијагностика је још у току, девојчица је свесна, а по првим информацијама од лекара које ми је мајка пренела дете је вероватно, на сву срећу, добро. Дијагностика још није завршена.
Несрећа се догодила данас око 14 сати, непосредно пред почетак друге смене у школи, а реч је о клизној капији са задње стране школског дворишта.
"Мама је дете довезла до школског дворишта и када је села у ауто клизна капија је пала на девојчицу. Одмах су притрчали наставници физичког који су се затекли на терену школе, који је ту најближи и један родитељ који је био у близини. Мајка је дете одвезла у Туршову, нон-стоп сам с њом на телефонској вези. Први прегледи указују да је дете добро, што је најважније. Али треба да сачекамо да се заврши дијагностика", објашњава Радовановић Пеневски и додаје:
"Полиција још обавља увиђај. А и ми ћемо испитати све околности. Та капија никада досад није пала. Пробали смо на надзорним камерама да видимо шта се тачно догодило, али нажалост камере не покривају тај угао дворишта. Једино мама девојчице зна шта се тачно догодило, о чему ћемо накнадно разговарати. Најважније је да дете буде добро."
Школа је о свему поднела извештај Министарству просвете и школској управи.
Kurir, Mondo