ПРИЈАВЉИВАЊЕ НЕЖЕЉЕНИХ РЕАКЦИЈА НА ЛЕКОВЕ ОД КЉУЧНЕ ВАЖНОСТИ Стручњаци упозоравају на одговорно лечење деце
БЕОГРАД: Пријављивање нежељених дејстава лекова је важно и има кључну улогу у заштити јавног здравља, поручено је данас на конференцији поводом обележавања Светског дана безбедности пацијената - 17. септембра.
Овај дан се обележава под покровитељством Светске здравствене организације, а овогодишња тема глобалне кампање посвећена је деци и носи назив "Безбедност пацијената од самог почетка", посебна пажња усмерена је на новорођенчад и на децу до девете године старости, зато што су то узрасти који због своје осетљивости захтевају посебну пажњу и бригу.
Саговорници на конференцији били су доктор и директор Удружења произвођача иновативних лекова - INOVIA Бојан Тркуља, доктор и директор Удружења произвођача генеричких и биосимиларних лекова GENEZIS Ана Поповић и председник Удружења пацијената Србије Саво Пилиновић.
Тркуља је рекао да управо овакви дани служе да се подигне свест о неопходности још ближе сарадње свих чинилаца здравственог система - здравствених радника, фармацеутске индустрије и пацијената.
"Без обзира што су лекови нешто најефикасније што савремена медицина данас може да нам пружи, исто је тако тачно да не постоји ниједан лек без забележених нежељених реакција. Због свега тога је јако важно да се према терапији односимо врло одговорно", рекао је Тркуља.
Указао је да многи ефикасни лекови који се с успехом дају одраслим особама једноставно нису намењени деци и да због тога те пацијенте никада не лечимо на своју руку и да им не дајемо терапију која им није прописана.
"Здравствени радник је права адреса на којој родитељи могу да добију одговар на сва она питања која их интересују", истиче Тркуља.
Говорећи о клиничким испитивањима лекова, Тркуља наводи да се испитивање почиње преклиничким истраживањем које има за циљ безбедност примене потенцијалног лека.
"У клиничким истраживањима, не само суштински, већ и формално, примарни циљ је увек безбедност, а секундарни ефикасност оног лека који се испитује. То је важно због тога што се на тај начин јасно ставља до знања да се трудимо да ухватимо све оне, па чак и најређе, нежељене реакције на лек које се могу догодити", каже Тркуља.
Указао је да се на упутству за лек који се налази у кутији самог лека ту су излистана сва нежељена дејства и нежељене реакције, а тога се не треба плашити уколико се лек користи на начин који је предвиђен и онако како га је здравствени радник преписао.
"Не постоји ништа боље што савремена медицина данас може да вам пружи него што су лекови. Захваљујући лековима, пре свега просечан људски век расте из деценије у деценију и наставиће да расте захваљујући томе што добијамо све боље, све ефикасније лекове", поручио је Тркуља.
Поповићева је рекла да је фармаковигеланца важна научна и регулаторна делатност која се бави праћењем и превенцијом нежељених реакција на лекове и да она има кључну улогу у заштити јавног здравља.
"Фармаковигеланца је важна за пацијента, за јавно здравље и за цео здравствени систем и она обезбеђује да лекови буду ефикасни, безбедни и квалитетни", рекла је Поповићева.
Указала је да је важна комуникација између пацијената и фармацеутске индустрије и том приликом је позвала пацијенте да пријављује нежељена дејства како би се заштитили други пацијенти.
Пилиновић је упутио апел родитељима да буду одговорнији и да деци не дају терапију на своју руку.
"Један апел на родитеље, баке, деке, васпитачице у вртићима и све остале који дају таблете и пилуле деци да се одговорно понашају када то раде, да знају шта им дају и како им то дају, да на крају крајева, ако се нешто деси, то и пријаве, јер је то важно за све нас", рекао је Пилиновић.