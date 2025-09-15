clear sky
РЕВОЛУЦИЈА У ЛЕЧЕЊУ ДАЛЕКОВИДОСТИ Истраживање показује да капи могу побољшати вид

15.09.2025. 11:40 11:55
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
kapi
Фото: Canva / ilustracija

БЕРЛИН: Студија која је недавно представљена у Европском друштву за катаракту и рефрактивну хирургију (ЕСЦРС) у Данској показала је да посебне капи за очи могу побољшати вид људи који су далековиди.

Директорка Центра за напредна истраживања презбиопије у Буенос Ајресу, Ђована Беноци оценила је да је лечење капима за очи значајно алтернативно решење за пацијенте који желе да се ослободе наочара.


"Тренутна решења попут наочара за читање или хируршких интервенција имају своја ограничења, укључујући нелагодност, друштвену нелагодност и потенцијалне ризике или компликације", казала је она.

У студији се наводи да је током истраживања 766 учесника узимало капи које садрже пилокарпин, који сужава зенице и тиме олакшава фокусирање, и диклофенак, антиинфламаторни лек, два пута дневно, обично након буђења и око шест сати касније, преноси данас "Билд".

У групи која је примала једнопроцентни раствор ових лекова, 148 пацијената је потврдило да су скоро сви били у стању да прочитају две или више линија на табели за вид, а у групи у којој су примали раствор од два процента, од 248 пацијената, 69 одсто њих је било у стању да прочита три или више додатних линија.

Са тропроцентним пилокарпином, број оних који су могли да прочитају три или више додатних линија је био чак 84 процента од 370 пацијената.

Третман је имао и нежељене ефекте, као што су привремени поремећаји вида, иритација ока од капи и главобоље, али упркос томе, резултати истраживања, према оцени стручњака, указују да капи "нуде безбедну, ефикасну и добро подношљиву алтернативу конвенционалном лечењу презбиопије".

