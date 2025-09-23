„Дневник“ сазнаје: ОДРЕЂЕН ПРИТВОР ОСУМЊИЧЕНОМ М.Х. (38) ИЗ ЂУРЂЕВА Рукама, ногама и мотком тукао несрећног Жабаљчанина Р.М. (57) до смрти!
Судија за претходни поступак Вишег суда у Новом Саду је, након саслушања, донела решење којим је према осумњиченом М.Х. због кривичних дела убиство, принуда и неовлашћено држање опојних дрога одређен притвор до 30 дана.
Како „Дневник“ сазнаје, притвор је одређен због постојања особитих околности које указују да би могао ометати поступак утицањем на сведоке и у кратком временском периоду поновити кривично дело. Против ове одлуке дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу овог суда, сазнаје Дневник у новосадском Вишем суду.
Подсећамо, М. Х. (38) из Ђурђева, који се сумњичи за убиство Р. М. (57) из Жабља је ухапшен због злочина који се догодио у ноћи између суботе и недеље у кући у којој је жртва живела у Улици војводе Мишића 13 у Жабљу.
Сумња се да је М. Х. рукама, ногама и дрвеном мотком нанео ударце Р. М., од којих је несрећни човек преминуо.
Шта се догађало кобне ноћи утврдиће истрага, али се претпоставља да је дошло до сукоба између двојице мушкараца због, како кажу житељи Жабља, нерашчишћених рачуна.
Д. Н.