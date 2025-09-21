clear sky
Драма у Београду МАЈЦИ ПРЕТИЛА УБИСТВОМ, ДЕТЕ (2) ОСТАВИЛА САМО У СТАНУ

21.09.2025. 22:24 22:28
Дневник
24седам
А. Ф. Ч. (29) се сумњичи да је својој мајци претила смрћу и да је своје двогодишње дете оставила само закључано у стану, саопштило је Треће основно јавно тужилаштво.

Треће основно јавно тужилаштво у Београду затражило је данас притвор за двоје осумњичених да су починили кривична дела насиље у породици за које се гони по службеној дужности.

Претходно су, по налогу јавног тужиоца тог тужилаштва, полицијски службеници ПС Нови Београд донели решење о њиховом задржавању.

А. Ф. Ч. (29) се сумњичи да је својој мајци претила смрћу и да је своје двогодишње дете оставила само закључано у стану, саопштило је Треће основно јавно тужилаштво.

Д. Ђ. (48) задржан је због кривичног дела Насиље у породици на штету супруге према којој је применио насиље и претио јој смрћу.

Износећи своје одбране, окривљени су негирали извршење кривичних дела која им се стављају на терет, а имајући у виду постојање законских разлога за одређивање притвора јавни тужилац је поднео предлог суду да се према окривљеној А. Ф. Ч. одреди притвор због околности које указују да ће утицати на оштећену и сведоке, а према Д. Ђ. због истог разлога, али и због тога што би боравком на слободи могао да понови кривично дело.

 

24седам
Дневник
