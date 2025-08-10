clear sky
ДРАМА У ЧАЧКУ Возач голфа улетео на градско шеталиште, за длаку избегнута трагедија

10.08.2025. 16:29
Пише:
Дневник
Извор:
Рина
голф улетео на шеталиште
Фото: Рина

Невероватна сцена одиграла се током јутарњих сати у центру Чачка, када је возач аутомобила марке „голф“, из за сада непознатих разлога, изгубио контролу над возилом.

Крећући се из правца улице Војводе Степе ка центру града, возач је ушао на градско шеталиште и зауставио се тек код улазних врата поште.

- Оставио је трагове кочења, наишао на велики ивичњак, ударио аутомобилом и очигледно пробио картер, јер је уље било свуда по бехатону. Просто је невероватно. Срећом, избегао је да удари у споменик Војводе Степе и сачува живу главу - испричао је један од очевидаца за агенцију Рина.

На лице места одмах су изашле све надлежне екипе, као и припадници саобраћајне полиције који су обавили увиђај и утврдили идентитет возача. 

Сви детаљи овог несвакидашњег догађаја биће познати након истраге.

Чачак шеталиште аутомобили
Извор:
Рина
Пише:
Дневник
Вести Хроника
