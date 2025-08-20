ДРАМА НА ДУРМИТОРУ, ТЕЖЕ ПОВРЕЂЕНА ДРЖАВЉАНКА ЧЕШКЕ: Из планинских врлети извлачили је спасиоци и хеликоптер МУП-а
20.08.2025. 20:39 20:41
ЖАБЉАК: Права драма одиграла се на Дурмитору када се током планинарења повредила држављанка Чешке. Позив за помоћ упућен је путем Опетативно-комуникационог центра 112 Директората за заштиту и спашавање МУП-а Црне Горе.
- Све се догодило на јако неприступачном терену и планинарка је морала бити евакуисана хеликоптером, потврђено је за РИНУ.
Захваљујући максималној професионалности свих чланова екипе, акција спашавања је успешно завршена, а повређена Чехиња упућена је даље на пружање медицинске помоћи.