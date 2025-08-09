ДРАМА У ЗЕМУНУ Мушкарац колима насрнуо на бившу девојку, па потегао пиштољ ПОТРАГА ЗА НАПАДАЧЕМ ЈЕ У ТОКУ
09.08.2025. 10:08 10:14
Права драма одиграла се јутрос у Земуну, у Улици цара Душана, када је мушкарац покушао да убије своју бившу партнерку.
Како Telegraf.rs сазнаје, све се догодило јутрос нешто пре 8 часова.
Према нашим сазнањима, мушкарац је прво својим возилом марке "BMW" покушао да удари у возило у којем је била његова бивша девојка, али у томе није успео.
Након тога је потегао оружје и из њега испалио хице у правцу возила у којем је девојка седела.
Према првим информацијама, у нападу нема повређених лица. Мушкарац је након пуцњаве побегао и у току је интензивна потрага за њим.
У току је увиђај.