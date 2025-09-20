ДРОГИРАН ДИВЉАО ПО ПУТУ Возио "ауди" 253 км/х на делу где је ограничење 80!
20.09.2025. 19:49 19:53
Припадници Управе саобраћајне полиције су данас око 14 часова, пресретачем зауставили возило „ауди“ које се на државном путу Панчево-Опово у Панчеву кретало брзином од 252,8 километра на час, на делу пута где је брзина ограничена на 80 километара на час.
Возилом је управљао тридесетједногодишњи А.Ј., за ког је тестирањем утврђено да је био под дејством кокаина.
Возач је искључен из саобраћаја и задржан у службеним просторијама и против њега ће бити поднета прекршајна пријава због насилничке вожње и вожње под дејством психоактивних супстанци.