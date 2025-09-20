clear sky
ДРОГИРАН ДИВЉАО ПО ПУТУ Возио "ауди" 253 км/х на делу где је ограничење 80!

20.09.2025. 19:49 19:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Pixabay.com

Припадници Управе саобраћајне полиције су данас око 14 часова, пресретачем зауставили возило „ауди“ које се на државном путу Панчево-Опово у Панчеву кретало брзином од 252,8 километра на час, на делу пута где је брзина ограничена на 80 километара на час.

Возилом је управљао тридесетједногодишњи А.Ј., за ког је тестирањем утврђено да је био под дејством кокаина.
 

Возач је искључен из саобраћаја и задржан у службеним просторијама и против њега ће бити поднета прекршајна пријава због насилничке вожње и вожње под дејством психоактивних супстанци.

дрогиран дрогирани за воланом бахата вожња
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
