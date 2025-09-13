(ВИДЕО) САМО ПУКОМ СРЕЋОМ ИЗБЕГНУТА ТРАГЕДИЈА Шок на ауто-путу, возио контра смером зауставном траком
Аутомобил који се кретао у супротном смеру примећен је на ауто-путу од Старе Пазове ка Новом Саду.
Како преноси Србија данас, инцидент је прошао без последица по друге учеснике у саобраћају.
Срећом, упркос овој опасној вожњи, није дошло до саобраћајне несреће.
Иако је овог пута избегнута трагедија, многи овакви инциденти су завршавали фатално.
Снимак ове вожње објављен је на Инстаграм страници “Мој Београд”.