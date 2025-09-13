overcast clouds
29°C
13.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) САМО ПУКОМ СРЕЋОМ ИЗБЕГНУТА ТРАГЕДИЈА Шок на ауто-путу, возио контра смером зауставном траком

13.09.2025. 13:56 14:11
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
Коментари (0)
вожња
Фото: Принтскрин/Инстаграм/Мој Београд

Аутомобил који се кретао у супротном смеру примећен је на ауто-путу од Старе Пазове ка Новом Саду.

Како преноси Србија данас, инцидент је прошао без последица по друге учеснике у саобраћају.

Срећом, упркос овој опасној вожњи, није дошло до саобраћајне несреће.

Иако је овог пута избегнута трагедија, многи овакви инциденти су завршавали фатално.

Снимак ове вожње објављен је на Инстаграм страници “Мој Београд”.

 

ауто-пут аутомобили саобраћај
Извор:
Србија данас
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај