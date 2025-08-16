ДВОЈЕ СРПСКИХ ДРЖАВЉАНА УХАПШЕНО У РУМУНИЈИ ЗБОГ ДРОГЕ У камп-приколици пронађено више од 66 килограма кокаина
БУKУРЕШТ: Румунска полиција запленила је више од 66 килограма кокаина, сакривеног у камп-приколици на територији округа Сибиу, и ухапсила два држављана Србије, саопштила је Дирекција за борбу против организованог криминала (ДИИЦОТ).
Дрога, чија је вредност на црном тржишту процењена на 3,5 милиона евра, представља највећу заплену кокаина у Румунији ове године, пише "Њуз.ро" (Неwс.ро).
Мушкарац (37) и жена (46), осумњичени за међународну трговину високоризичним дрогама, налазили су се у возилу које је, како се сумња, било намењено за транспорт наркотика у земље Западне Европе балканском рутом преко Румуније.
Полиција је пронашла укупно 264 пакета са кокаином скривених испод оквира кревета у камперу, наводи ДИИЦОТ.
Осим дроге, заплењени су и новац у износу од 3.500 евра, 200 долара и четири мобилна телефона.
Возило је било на путу ка бугарско-румунској граници, преко граничног прелаза Ђурђуо.
Осумњичени су најпре задржани 24 сата, а потом им је суд у Букурешту одредио притвор од 30 дана.
Акција је спроведена уз подршку локалних и саобраћајних јединица румунске полиције.