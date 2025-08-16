clear sky
33°C
16.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДВОЈЕ СРПСКИХ ДРЖАВЉАНА УХАПШЕНО У РУМУНИЈИ ЗБОГ ДРОГЕ У камп-приколици пронађено више од 66 килограма кокаина

16.08.2025. 11:58 12:03
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

БУKУРЕШТ: Румунска полиција запленила је више од 66 килограма кокаина, сакривеног у камп-приколици на територији округа Сибиу, и ухапсила два држављана Србије, саопштила је Дирекција за борбу против организованог криминала (ДИИЦОТ).

Дрога, чија је вредност на црном тржишту процењена на 3,5 милиона евра, представља највећу заплену кокаина у Румунији ове године, пише "Њуз.ро" (Неwс.ро).

Мушкарац (37) и жена (46), осумњичени за међународну трговину високоризичним дрогама, налазили су се у возилу које је, како се сумња, било намењено за транспорт наркотика у земље Западне Европе балканском рутом преко Румуније.

Полиција је пронашла укупно 264 пакета са кокаином скривених испод оквира кревета у камперу, наводи ДИИЦОТ.

Осим дроге, заплењени су и новац у износу од 3.500 евра, 200 долара и четири мобилна телефона.

Возило је било на путу ка бугарско-румунској граници, преко граничног прелаза Ђурђуо.

Осумњичени су најпре задржани 24 сата, а потом им је суд у Букурешту одредио притвор од 30 дана.

Акција је спроведена уз подршку локалних и саобраћајних јединица румунске полиције.

букурешт дрога
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај