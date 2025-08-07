clear sky
ЕГЗЕКУТОР ПРОМАШИО СА 20 cm! Ево којим чудом је Љубиша Кан преживео покушај убиства на плажи УБИЦА ИМАО ФИЛМСКИ ПЕХ (ВИДЕО)

07.08.2025. 22:47 22:55
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: pixyabay.com

Марко Љубиша Кан, који је рањен је данас поподне у пуцњави која се догодила поред базена луксузног хотела у Пржну, надомак Будве, пуком срећом је сачувао главу.

Према сазнањима Телеграфа, Кан је погођен у главу, али повреде нису опасне по живот. 

Инцидент се догодио изненада, у тренутку када су бројни гости били у хотелском комплексу.

– Љубиши је пришао човек од позади, био му је буквално на 20 центиметара. Таман кад је хтео да запуца, оклизнуо се на мокрим плочицама код базена и пао – метак је промашио Кана, погодио га је у ногу, а један га је окрзнуо по глави. Доктор му је одмах рекао: Све изгледа неће бити озбиљно“, испричао је за Телеграф један од сведока.

Додаје да су гости били у шоку, а да се нападач понашао као обичан туриста, као и то да је нападач младић. 

Марко Љубиша Кан је брзом интервенцијом лекара збринут и превезен је у болницу!

Подсетимо, како је Телеграф сазнао, нападач је након пуцњаве побегао аутомобилом BMW у праву Петровца. Полиција је одмах блокирала шире подручје Будве и спроводи интензивну потрагу. Више патрола постављено је на излазима из града, а прегледају се и снимци са надзорних камера хотела. 

Марко Љубиша Кан је већ годинама познат безбедносним структурама, а ово није први пут да је био мета атентата. U prethodnoj деценији преживео је више покушаја ликвидације у Црној Гори и Србији.

Увиђај је у току, а Више тужилаштво из Подгорице води истрагу. 

(Telegraf.rs)

 

убиство покушај убиства пех криминалац
Вести Хроника
